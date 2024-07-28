Ekonomi

Bakımları göz ardı edilen araçlarda 100 bin liradan fazla masraf çıkabilir

KONYA - Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği şu günlerde sürücülere araç bakımlarını ihmal etmemeleri uyarısında bulunan uzmanlar, göz ardı edilen araç bakımlarının 100 bin liradan fazla masraf çıkartabilecekken, değişimi yapılmayan parçaların büyük risk taşıdığına dikkat çekiyor.

Bunaltıcı hava sıcaklıklarının devam ettiği şu günlerde araç servis uzmanı İsa Mermer, sıcak havalarda araçlarını kullanan vatandaşlara güvenli ve konforlu bir seyahat için uyarılarda bulundu. Araç bakımlarının ihmal edildiğinde araçlarda büyük hasarlı sonuçların oluşabileceğini belirten Mermer, motor ve sıvı bakımları ile lastik bakımlarının önemli olduğunu söyledi. Motor bakımında ise sıvı ve periyodik bakımların araçların verimli kullanılabilmesi için önemli olduğunu vurgulayan İsa Mermer, "Antifriz araçlarda yaz kış olması gereken bir malzemedir. Su gibi 90 derecede kaynama yapmaz. 120 dereceye kadar kendini korur ve araç içerisinde radyatörün ve soğutma sisteminin içinde korozyon oluşmasını engeller. Diğer bir nokta kıştan çıkıldığı için fren balataları, fren diskleri bayağı bir suya maruz kaldığı için deforme olur. Onların da kontrol edilmesi gerekir. Araç hidroliğinin belli bir periyotta değiştirilmesi gerekir. Bütün fren sistemi, yağ özelliğini kaybettikten sonra paslanmaya, korozyona neden olur. Ondan dolayı da frende sıkıntılar meydana gelir. Belli bir bakım periyodunda özellikle fren hidroliğinin, antifrizin değiştirilmesi gerekir. Yani bunları vatandaşımız pek fazla öngörmez, eksilmeyince, derecesi düşmeyince değiştirmeye pek gerek görmez. Fakat antifriz ve fren hidroliği de belli bir zaman sonra özelliğini kaybeder. Onların da değiştirilmesi gerekir" dedi.

Değişimi yapılmayan malzemeler araç patlamasına neden olabilir

Özellikle benzinli araçların yakıt sistemindeki parçaların kontrolünün önemine değinen İsa Mermer, "Benzinli araçlarda ayrıca LPG takılı oluyor. Özellikle enjeksiyonlu modellerde benzin pompası dediğimiz malzeme var onu da benzin soğutur. İçerisine yakıtın belli bir seviyede olmayışından dolayı benzin pompası ısınma yapar yaz aylarında. Bundan dolayı da benzin pompası arızalanır, hatta bazen yanar. Allah esirgesin aracın patlamasına kadar, yangın çıkmasına kadar sebep olur. Onun için yaz aylarında mümkün mertebe yakıt ışığının yanmaması gerekiyor. Çeyrek depoda, yarım depoda kalması gerekiyor benzinli araçlarda. Karbüratörlü modelde ara ara benzine geçilmesi gerekiyor. Geçilmediği takdirde karbüratörün üzerindeki diyaframlar, benzin hortumları bir kez benzin geçtikten sonra uzun bir süre benzin girmezse bütün kauçuk sistemi çürüyor, kuruyor, dökülüyor. Herhangi bir ihtiyaç olduğunda, araç benzine alındığında da bütün o çatlayan yerlerden benzin kaçırıyor, ısınan motorda yangın çıkma ihtimali yükseliyor" şeklinde konuştu.

"Zarar gören motoru sıfırlamanın maliyeti 130 bin lira"

Aksatılan bakımların büyük masraflara neden olabileceğini söyleyen araç servis uzmanı Mermer, "Araç bakım takibini yapmazsanız 10 binlik bir yağ ile 20 bin kilometre kullanırsanız aynı ayçiçeği yağında olduğu gibi bu yağ da motorun içerisinde korozyona neden olur, çamurlaşma yapar. Belli bir zaman içerisinde motorun içindeki bütün parçalara hasar verir, yağ yakma yapar, turbo arızalanır, motorun içindeki aksamlarına zarar verir. Bunun ardından zarar gören motoru sıfırlamanın maliyeti aşağı yukarı 130 bin lira. Onun için aksatmadan her 10 bin kilometre ile 20 bin bakımlarının yapılması hem araç için çok iyi olur hem de müşterinin cebine iyi yansır. Araca ne kadar bakarsanız o da size o kadar bakar yolda bırakmaz. Bütün filtre ve yağı ile beraber 3 ila 5 bin lira arasında değişir. Bir de motorun triger kayışı ve ağır bakımı olan tipi var. O da 13 bin civarında masrafı olur. Bunların her birinin bakımları, bakım defterleriyle beraber müşteri tarafından takip edilmesi gerekiyor. Bunların zamanı geçip fark edilmediği takdirde çok büyük hasarlara sebep olur" diye konuştu.