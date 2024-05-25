Ekonomi

Bakü-Tiflis- Kars Demiryolu hattında yük taşımacılığı yeniden başladı.

Geçen yıl mayıs ayından itibaren Gürcistan kesimindeki yol yenileme çalışmaları nedeniyle kapalı bulunan Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı 20 Mayıs 2024'ten itibaren tekrar işletmeye açılırken, Azerbaycan'dan 20 vagon plastik ham maddesi yüküyle hareket eden ilk tren sabaha doğru Kars'a geldi. Gümrük işlemlerinin ardından tren yoluna devam etti.

Öte yandan Türkiye'den BTK üzerinden giden ilk ihracat treni ise 24 Mayıs 2024 tarihinde Türkiye'den 440 ton soda külü yüküyle Azerbaycan'a doğru yola çıktı.

Yaklaşık 1 yıl aranın ardından Asya'dan Avrupa'ya kesintisiz yük taşımacılığı ile başlamış oldu. - KARS