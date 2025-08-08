Bal Maliyeti 325 Lira, Arıcı Zarar Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Bal Maliyeti 325 Lira, Arıcı Zarar Ediyor

08.08.2025 12:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TAB Başkanı Ziya Şahin, bal maliyetinin 2025'te 325 lira olacağını, arıcıların zarar ettiğini açıkladı.

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği (TAB) Başkanı Ziya Şahin, bu yıl kurulan 8 bilimsel komisyonun bal maliyetini analiz ettiğini, 1 kilogram balın üreticiye maliyetinin ortalama 325 lira olarak hesaplandığını bildirdi.

Şahin, Birliğin merkez binasında düzenlediği basın toplantısında, 2025 yılı bal maliyetine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Türkiye'nin floral yapısı, arı ırkları, ekotipleri ve gen merkezli konumunda olması nedeniyle 9 milyon arı kovanı ve son yıllarda düşüşe rağmen 95 bin tonluk bal üretimiyle dünyada ikinci sırada bulunduğunu belirten Şahin, Türkiye'nin çam balında da "dünya lideri" olduğuna işaret etti.

"Bilimsel komisyonlar maliyeti analiz etti"

Şahin, birlik olarak bu yıl arıcılığı bilimle buluşturmak adına 8 komisyon oluşturduklarını, söz konusu komisyonların 2025 yılına ilişkin süzme bal üretim maliyetlerini detaylı şekilde analiz ettiklerini anlattı.

Komisyonların iki aylık çalışmalarının ardından rapor hazırladığını ifade eden Şahin, "Maliyetler hazırlanırken nakliye, besleme, işçilik, verim gibi birçok parametreyi de bizlerle buluşturdular. 2025 yılında 1 kilogram kır çiçeği balının ortalama üretim maliyeti 325 lira olarak hesaplanmıştır." diye konuştu.

Şahin, işletmelerin sahip olduğu kovan sayısı azaldıkça maliyetlerin de yükseldiğine dikkati çekerek, 100 kovanın altındaki arı kolonisine sahip işletmenin 1 kilogram bal maliyetinin 355 liraya çıktığını belirtti.

Piyasada bu yıl öngörülen ortalama bal satış fiyatının 230 lira olduğunu aktaran Şahin, "Arıcı sattığı her kilogram bal için 125 lira zarar ediyor anlamındadır. Bilimsel rakamlarla konuşmak gerekirse, 100 koloni ve daha düşük koloniye sahip arıcılarımız, koloni başına 1700 lira zarar ediyorlar." dedi.

"Sektörün gelişmesi için ciddi kararlar alınması lazım"

Şahin, 2022'den bu yana üretim maliyetlerinin satış fiyatını aştığını vurgulayarak, sektörün gelişmesi için ciddi kararlar alınması gerektiğini söyledi.

Arıcının emeğini koruyacak adil fiyat politikalarının, zaman kaybetmeden hayata geçirilmesi gerektiğinin altını çizen Şahin, "Küçük ve orta ölçekli işletmelere özel destek modelleri geliştirilmeli. Arıcılık sektörüne uygun sözleşmeli üretim modellerini de geliştirmemiz lazım." diye konuştu.

Arıcı ve bu alanda faaliyet gösteren işletme sayısında 2023'ten bu yana yüzde 20-25'lik düşüş yaşandığına işaret eden Şahin, arı sayısındaki gerilemeye dikkati çekti.

Şahin, üretim alanları konusunda ciddi çalışmalar yapılması gerektiğini ifade etti.

"Yangınlarda esas kayıplarımız bal üretim alanlarında"

Son dönemdeki orman yangınlarının bal üretimine etkisine değinen Şahin, şunları kaydetti:

"Geçmiş yıllarda Ege ve Akdeniz civarında 100 bin hektarlık çam balı ormanlarımızdan yüzde 10'u kaybedilmiştir. Kaybedilenlerin yerine yenisinin transplantasyonlarla yapılmasını talep ediyoruz. Bu sene Karadeniz'e, Marmara'ya doğru yangınlar arttı. Orada artan yangınlarla illerimizden aldığımız veri, 2 bin civarında arı kovanının yandığı. Ama bizim esas kayıplarımız bal üretim alanlarıdır. Dolayısıyla burada yangınların Türkiye arıcılığına çok ciddi zararı var. Bu yangınlar ve küresel iklim değişikliğiyle ilgili Bakanlığımızdan ve ilgili kurumlardan ciddi destek bekliyoruz."

Kaynak: AA

Ziya Şahin, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Tarım, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bal Maliyeti 325 Lira, Arıcı Zarar Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hiç kimse bilmiyor E-Devlet’te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı Hiç kimse bilmiyor; E-Devlet'te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı
Cumhurbaşkanlığı el atıyor Serpme kahvaltı tarih olabilir Cumhurbaşkanlığı el atıyor! Serpme kahvaltı tarih olabilir
Sahneye mini etekle çıkan şarkıcı inanılmaz frikik verdi Hayranları şaşkına döndü Sahneye mini etekle çıkan şarkıcı inanılmaz frikik verdi! Hayranları şaşkına döndü
“Gidemediğin yer senin değildir“ diyerek yapılan 140 yıllık tünel zamana meydan okuyor "Gidemediğin yer senin değildir" diyerek yapılan 140 yıllık tünel zamana meydan okuyor
Parkta infial yaratan görüntü: Burada aile var ne yapıyorsunuz Parkta infial yaratan görüntü: Burada aile var ne yapıyorsunuz?
999 kişiyi zehirleyen tavuk dönerci mahkemede suçu bakın kime attı 999 kişiyi zehirleyen tavuk dönerci mahkemede suçu bakın kime attı
ABD’de binlerce hastaya bakan sahte hemşire gözaltına alındı Terfi bile teklif edilmiş ABD'de binlerce hastaya bakan sahte hemşire gözaltına alındı! Terfi bile teklif edilmiş
İsrail ile Mısır arasında 35 milyar dolarlık gaz ihracatı anlaşması İsrail ile Mısır arasında 35 milyar dolarlık gaz ihracatı anlaşması
Üzerine dolap devrilen kız çocuğu hayatını kaybetti Üzerine dolap devrilen kız çocuğu hayatını kaybetti
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan, sahte belgelerle e-imza üretilmesi sürecini anlattı Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan, sahte belgelerle e-imza üretilmesi sürecini anlattı
Emre Altuğ yıllar sonra pişmanlığını açıkladı Emre Altuğ yıllar sonra pişmanlığını açıkladı

12:40
Adalet Bakanı Tunç: 30 tane AK Partili belediyeye de soruşturma açıldı
Adalet Bakanı Tunç: 30 tane AK Partili belediyeye de soruşturma açıldı
11:48
Kocasıyla birlikte bastığı kadını saçından sürükledi
Kocasıyla birlikte bastığı kadını saçından sürükledi
10:46
İsrail’in Gazze’yi topyekün işgal kararına Türkiye’den ilk tepki
İsrail'in Gazze'yi topyekün işgal kararına Türkiye'den ilk tepki
09:10
İsrail ordusu, Gazze’yi işgal için sınırda yığınak yapmaya başladı
İsrail ordusu, Gazze'yi işgal için sınırda yığınak yapmaya başladı
31 Tem
Cumhurbaşkanlığı el atıyor Serpme kahvaltı tarih olabilir
Cumhurbaşkanlığı el atıyor! Serpme kahvaltı tarih olabilir
16:55
Dışişleri Bakanı Fidan Suriye’de Şam sokaklarından gelen görüntü ise bomba
Dışişleri Bakanı Fidan Suriye'de! Şam sokaklarından gelen görüntü ise bomba
16:49
Daha lig başlamadan şampiyonluk oranları açıklandı İşte favori
Daha lig başlamadan şampiyonluk oranları açıklandı! İşte favori
16:32
Sosyal medyada insanları tehdit eden şahıs tutuklandı
Sosyal medyada insanları tehdit eden şahıs tutuklandı
16:30
Seri katil şüphelisinin ifadesi ortaya çıktı
Seri katil şüphelisinin ifadesi ortaya çıktı
16:28
Nikah memurunun damattan isteği sonrası gelin şekilden şekile girdi
Nikah memurunun damattan isteği sonrası gelin şekilden şekile girdi
16:28
Karabük’te ormanlık alanda yeniden yangın çıktı
Karabük'te ormanlık alanda yeniden yangın çıktı
16:28
Osimhen, Morata ve Icardi yok Galatasaray’ın kamp kadrosunda flaş eksikler
Osimhen, Morata ve Icardi yok! Galatasaray'ın kamp kadrosunda flaş eksikler
16:28
Bakan Fidan, Şam’da Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile bir araya geldi
Bakan Fidan, Şam'da Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile bir araya geldi
16:21
Market zammının arkasındaki sessiz tehlike: İklim krizi soframızı tehdit ediyor
Market zammının arkasındaki sessiz tehlike: İklim krizi soframızı tehdit ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2025 13:09:37. #7.12#
SON DAKİKA: Bal Maliyeti 325 Lira, Arıcı Zarar Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.