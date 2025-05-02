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Ekonomi

Bal üreticilerine arı yemi makinesi desteği

Bal üreticilerine arı yemi makinesi desteği

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile Trabzon Arı Yetiştiricileri Birliği arasında Ortak Hizmet Projesi kapsamında Arı Yemi Makinesi Tahsisi Protokolü imza ve açılış töreni düzenlendi.

02.05.2025 11:49  Güncelleme: 11:52
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Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile Trabzon Arı Yetiştiricileri Birliği arasında Ortak Hizmet Projesi kapsamında Arı Yemi Makinesi Tahsisi Protokolü imza ve açılış töreni düzenlendi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in katılımı ile gerçekleşen törende AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu, Trabzon Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yusuf Aksoy ve çok sayıda kişi yer aldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ve Trabzon Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yusuf Aksoy arasında imzalanan protokol ile Arı Yemi Makinesi Tahsisi gerçekleştirildi. Başkan Genç, üretimin önemine dikkat çekerek, "Öyle bir zaman diliminden geçiyoruz ki, ne kadar üretirsek o kadar güçlüyüz. Dört sene önce pandemiyle karşı karşıya kaldık, her taraf durdu ve ürettiğimize baktık. Ambarda ne var? Onun için üretim hem ülkemizin ekonomisi için hem de kendi hayatımız için en önemli işlerimizden bir tanesi. Arı yetiştiriciliği ve bal üretiminin hem yöre ekonomisi hem insanlarımızın hayatı hem de ülke ekonomisi açısından çok çok önemli olduğunun farkına varmamız lazım. Biz de göreve gelir gelmez Tarım Daire Başkanlığı'nı kurduk. Yöremizde hangi alanda olursa olsun üretime destek olacağımıza dair söz verdik. Bunları seçimden önce de söz vermiştik. Bu sözleri havada kalsın, siyaset yapalım ve oy alalım diye vermedik. Hayata geçirebilelim, insanımıza, üreticimize ve çiftçimize destek olalım diye söz verdik. Çok şükür bugün o sözlerden bir tanesini tutmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

"Bizim şehrimizde 2 bin 250 ton bal üretiliyor"

"Şu anda dünyada bal üretiminde önemli bir konumdayız, bu işi bizlerin de desteklemesi lazım" diyen Genç, "Devletimiz bütün üretimi destekleyen en büyük gücümüz. Kıymetli Cumhurbaşkanımızın Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın riyasetinde bakanlarımız, bakanlıklarımız destekliyor. Bizler de yerel yönetimler olarak bu işe sahip çıkmamız lazım. Şu anda ülkemizde 95 bin ton bal üretiliyor. Bizim şehrimizde 2 bin 250 ton bal üretiliyor; 95 bin tonu, 81'e böldüğümüz zaman Trabzon'un normalde bin 200 ton üretmesi lazım. Tam iki katını üretiyoruz. Dolayısıyla bu işe sahip çıkmalıyız. Birliğimizin bünyesinde bin 477 kayıtlı, 600 civarında da yedek üyemiz var. Bu çok ciddi bir rakam. Onun dışında da bal üreticimiz var. Trabzon olarak, Karadeniz Bölgesi olarak bu işe sahip çıkmalıyız. Cenab-ı Allah bu bölgeye, bu topraklara endemik yönden çok fazla tür nasip etti. Bizim ürettiğimiz bal hem de kaliteli bir bal. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da inşallah aynı anlayışla yolumuza devam edeceğiz. Önemli bir hizmet. İklim koşulları nedeniyle arılarımızın bu ara dönemlerde iyi beslenmesi lazım. Güçlü olması lazım. O nedenle bu yem makinemiz önemli bir ihtiyacı da karşılayacaktır. Bundan dolayı mutluyuz, iyi ki bunu yapabildik. Bayburt, Gümüşhane, Rize ve Giresun aracıları da buradan yararlanacak, bölgemize de faydalı olacak. İnşallah daha sonra çıkacak olan ihtiyaçlarda da sizlerin, birliğimizin, üreticimizin her zaman yanında olacağız" diye konuştu. - TRABZON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Bal üreticilerine arı yemi makinesi desteği - Son Dakika

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