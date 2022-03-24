Bekledikleri gibi avlanamayan tekneler balık sezonu bitmeden paydos ederek limana demir attı - Son Dakika
Üye Girişi

Bekledikleri gibi avlanamayan tekneler balık sezonu bitmeden paydos ederek limana demir attı

24.03.2022 09:35

Bekledikleri gibi avlanamayan tekneler balık sezonu bitmeden paydos ederek limana demir attıTRABZON Denizlerde 15 Nisan'da başlayacak av yasağına yaklaşık 3 hafta kalmasına rağmen bazı tekneler bekledikleri gibi avlanma yapamayınca erken paydos ederek limana demirledi.

Bekledikleri gibi avlanamayan tekneler balık sezonu bitmeden paydos ederek limana demir attı

TRABZON Denizlerde 15 Nisan'da başlayacak av yasağına yaklaşık 3 hafta kalmasına rağmen bazı tekneler bekledikleri gibi avlanma yapamayınca erken paydos ederek limana demirledi.

Bazı balıkçılar gelecek sezon için şimdiden teknelerini ve ağlarını bakıma alırken, bazıları da 15 Mayıs'ta Orkinos avı için Akdeniz ve Atlas Okyanusu'na gidecek. Denizlerde trol ve gırgır ağları ile avcılık yapan balıkçılar için 1 Eylül'e kadar sürecek yasak 15 Nisan'da başlıyor. Karadeniz'de bu yıl umduğunu bulamayan balıkçılar erken paydos ederek tekneleri limana çekti ve sezon henüz bitmemesine rağmen gelecek sezon hazırlıkları için ağlarını ve teknelerini bakıma aldı. Karadeniz'de 1 Eylül'de başlayan av sezonunun ardından denize açılan büyük tekneler sezona, palamutla başlarken bu balıkta umdukları avcılığı bulamadı. Daha sonra umutlarını hamsiye çeviren balıkçılar hamside de zaman zaman gelgitleri yaşadı.

Yaklaşık 25 yıldır balıkçılık sektörüyle uğraşan Yavuz Yılmaz, sezonun fena geçmediğini ancak hamsinin hava şartlarından dolayı erken göç ettiğini belirterek, "Yaklaşık 25 yıldır sektördeyiz. Sezon fena değildi şükürler olsun. Ancak mazot fiyatları konusunda biraz muzdaribiz. Bu sezon avcılığın yarısından sonra çok pahalı mazot aldık. Devlet yetkililerin bunu görmesini istiyoruz. Çok büyük yatırımlar yapıyoruz ancak masraflarımız fazla olunca karşılığını alamıyoruz. İnşallah seneye sezona başlarken bu işi çözmüş oluruz. Balık her zaman istediğimiz derecede olmuyor. Her zaman standart bir balık oluyor. Bu sezon genelde hamsi avladık. Palamut aşırı miktarda olmadı ama hamsi fena değildi. Bizim olmazsa olmazımız hamsi. Hamsi avı için Gürcistan sularına gittik, orada aşırı avcılık olmadı ama yine de fena değildi. Hamsi azalmıyor ancak 20 yıl önceki gibi değil. Hava şartları, havanın sıcak olması bölgemizde deniz suyunun soğumaması nedeniyle hamsi başka ülke sularına erken göç ediyor" dedi.

"Orkinos avı için Malta ve Kıbrıs açıklarına gitmeyi düşünüyoruz"

Mayıs 15'te orkinos avı için farklı ülke sularına açılacaklarını ve bu nedenle tekneyi ve ağları bakıma aldıklarını kaydeden Yılmaz, " Şimdi orkinos avcılığı var, Orkinos avcılığı için hazırlıklarımız başladı. Mayıs 15 gibi tekneler Orkinos avcılığına çıkacak. Kıbrıs ve Malta açıklarına gitmeyi düşünüyoruz. İnşallah kısmetimizi oralarda arayacağız. Sezon bitmek üzere diğer teknelerde yavaş yavaş gelmek üzere 10 gün sonra hepsi burada olur inşallah. Şimdilik ağların, teknenin bakımlarını yapıyoruz. Sezona hazırlık yapıyoruz, seneye inşallah balık bol olur mazot fiyatları da inşallah düşer" diye konuştu.

Ahmet Karaçengel de balık olmadığı için limana demirlediklerini ifade ederek "Şu an paydos ettik ağların bakımlarını yapıyoruz. Karadeniz'de şu an balık olmadığı için limana demirledik. Burada ağlarımızın tamirlerini yapıyoruz. Daha sonra kota çıkarsa Orkinos avına çıkacağız. İsteyen Moritanya'ya gidecek. Bu sezon balığın az olması erken göç etmesinden dolayı erken paydos etmek durumunda kaldık. Bundan sonrası için artık başka denizlerde Orkinos avına bakacağız" şeklinde konuştu.

Bekledikleri gibi avlanamayan tekneler balık sezonu bitmeden paydos ederek limana demir attı
Bekledikleri gibi avlanamayan tekneler balık sezonu bitmeden paydos ederek limana demir attı
Bekledikleri gibi avlanamayan tekneler balık sezonu bitmeden paydos ederek limana demir attı
Bekledikleri gibi avlanamayan tekneler balık sezonu bitmeden paydos ederek limana demir attı
Bekledikleri gibi avlanamayan tekneler balık sezonu bitmeden paydos ederek limana demir attı
Bekledikleri gibi avlanamayan tekneler balık sezonu bitmeden paydos ederek limana demir attı
Bekledikleri gibi avlanamayan tekneler balık sezonu bitmeden paydos ederek limana demir attı
Bekledikleri gibi avlanamayan tekneler balık sezonu bitmeden paydos ederek limana demir attı
Bekledikleri gibi avlanamayan tekneler balık sezonu bitmeden paydos ederek limana demir attı
Bekledikleri gibi avlanamayan tekneler balık sezonu bitmeden paydos ederek limana demir attı
Bekledikleri gibi avlanamayan tekneler balık sezonu bitmeden paydos ederek limana demir attı
Bekledikleri gibi avlanamayan tekneler balık sezonu bitmeden paydos ederek limana demir attı
Bekledikleri gibi avlanamayan tekneler balık sezonu bitmeden paydos ederek limana demir attı
Bekledikleri gibi avlanamayan tekneler balık sezonu bitmeden paydos ederek limana demir attı
Bekledikleri gibi avlanamayan tekneler balık sezonu bitmeden paydos ederek limana demir attı
Bekledikleri gibi avlanamayan tekneler balık sezonu bitmeden paydos ederek limana demir attı
Bekledikleri gibi avlanamayan tekneler balık sezonu bitmeden paydos ederek limana demir attı

YORUMLAR
500
Çanakkale Boğazı'nda arızalanan Türk bayraklı gemi Kepez'e demir attı Çanakkale Boğazı'nda arızalanan Türk bayraklı gemi Kepez'e demir attı Balık tezgahlarında çeşit çok, balık az Balık tezgahlarında çeşit çok, balık az

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bekledikleri gibi avlanamayan tekneler balık sezonu bitmeden paydos ederek limana demir attı - Son Dakika


Son Dakika
10:21 Market kirlenmesin diye çamurlu ayakkabılarını çıkarıp alışveriş yaptı!
10:09 Uludağ'da tatil yapan 5 arkadaşın ayı ile imtihanı! Göz göze gelince koşmaya başladılar
10:06 Mersinli belediye, güneş enerji santrali kurarak hem faturayı sıfırladı hem de aylık 60 bin TL de gelir elde etmeye başladı
09:54 Son Nefesime Kadar final bölümüyle dün akşam ekranlara veda etti!
09:37 Kızı "Baba yapma, annemi öldürme" diye yalvardı ama boşanmak isteyen eşini acımadan öldürdü!
09:47 Oğlum dizisi dün akşam yeni bölümüyle yayınlandı! Efe elinde çiçeklerle Melike'nin kapısını çalıyor
09:44 Son Dakika! Diyarbakır 3. Sanayi Sitesi'nde patlama! Çok sayıda ekip bölgede, yaralılar var!
09:44 Sadakatsiz'de dün akşam neler oldu? Gönül'ün aldığı karar herkesi şaşırttı
09:35 Fıs Fıs İsmail'in "Kadınlar tayt giymesin" sözleri Aynur Aydın'ı çıldırttı: Damacanaya tecavüz edenler var
09:34 Pınar Deniz giydiği kıyafetlerle yargı dağıtıyor! Göbeğine kadar inen dekolte ile tam not aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2022 10:26:29. #1.11#
SON DAKİKA: Bekledikleri gibi avlanamayan tekneler balık sezonu bitmeden paydos ederek limana demir attı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement