Üye Girişi
Balık sezonu bitmeden çoğu esnaf tezgahını şimdiden kapattı - Son Dakika

Balık sezonu bitmeden çoğu esnaf tezgahını şimdiden kapattı

27.12.2021 11:55

Balık sezonu bitmeden çoğu esnaf tezgahını şimdiden kapattı60 TL arasında satılan hamsi bugün itibariyle çinekopun fiyatını yakaladı.

Balık sezonu bitmeden çoğu esnaf tezgahını şimdiden kapattı

TRABZON Karadeniz'de bugünlerde az miktarda avlanan hamsi tezgahlarda az görülürken kilosu 50 TL'den satılıyor. Aralık ayından beri kilosu 50-60 TL arasında satılan hamsi bugün itibariyle çinekopun fiyatını yakaladı. Trabzon'da bugünlerde hamsinin kilosu 50 TL çinekop ise kilosu 50 TL'den satılırken, en pahalı balık ise 300 TL fiyatıyla kalkan balığı oldu.

Balık fiyatlarının yüksek olmasından dolayı çoğu balıkçı esnafı toptancı balık halinden balık alamadığı için tezgahlarını açamadı. Henüz sezonun yarısı olmasına rağmen özellikle hamsinin çok az olması bazı balıkçı esnaflarını olumsuz etkilerken, diğer balık çeşitlerinin fiyatları da vatandaşın balık talebini azaltıyor.

Hamsinin artık son zamanları olduğunu belirten balıkçı esnaflarından Turgay Memiş, "Hamsi artık son zamanlarını yaşıyor. Karadeniz halkı önceki yıllarda hamsiye hasret kalmıştı ancak bu sene bayağı hamsi yedi. Hamsi şu an az geliyor. Gelen hamsiyi de pahalı aldığımız için kilosunu 50 TL satıyoruz dolayısıyla da vatandaş yarım kilo bir kilo kadar alıyor. Yaklaşık 20-25 gündür hamsinin fiyatı hiç gerilemedi. Daha öncesinde kilosunu 10-15 TL'den satıyorduk şimdi ise 50 TL'ye satıyoruz. Şu an istavrit çok güzel kilosu 15 TL herkes alabiliyor. Çinakop ile hamsinin fiyatı aynı 50 TL. Balık pahalı olunca çoğu esnaf tezgahını açmıyor. Her balıkçı böyle durumlarda ayakta pek kalamaz" dedi.

Balık halinin en pahalı balığı 300 TL ile kalkan balığı olurken balık esnaflarından Ahmet Çoğalmış, çok az olmasından dolayı fiyatının yüksek olduğunu söyledi. Çoğalmış, "Hamsinin fiyatı değişmedi kilosu 50 TL. Az gelince fiyatı da yüksek oluyor dolayısıyla kilosu 50 TL'nin üzerinde satılıyor. Diğer balık çeşitlerinin fiyatı ise barbun 40-50 TL, mezgit 25-50 TL, istavrit 15-20 TL, çinekop 50 TL, çupra 75 TL, levrek 80-90 TL. somon 60 TL. Kalkan pek olmadığından dolayı fiyatı uçuk 250-300 TL arasında değişiyor. İstanbul'da ise 400-500 TL arasında satılıyor. Sezon bize göre iyi geçti. İstavritle başladık hamsi ile devam ettik Sonrasında ise çeşit oldu. Dolayısıyla bu sezon yüzümüz güldü sadece palamut olmadığı için biraz burukluk yaşadık. Çoğu esnafımız balığın pahalı olması nedeniyle tezgahını açmıyor" diye konuştu.

Bu zamanlarda balığın pek az olduğunu bunun da nedeninin hava muhalefeti olduğunu belirten balık esnaflarından Çetin Kavzoğlu da "Bu zamanlarda balık pek az oluyor. Az olmasının başında denizin durumu yani hava muhalefeti geliyor. Dolayısıyla denizin durumundan dolayı tekneler ağ kurmakta zorluk çektikleri için av da az oluyor. Az olunca da bu durum fiyatlara yansıyor. Zaten tezgahımızın çoğunluğunu çiftlik balıkları oluşturuyor. Kaliteli mezgitin fiyatını söylerken bile zor söylüyoruz; kilosu 100-110 TL. 50-60 TL'ye de küçük mezgit var. Bu aylarda böyle olur. Herkes balık alamıyor balık artık lüks oldu. Vatandaş bütçesine göre balık alıyor. Balık fiyatları günden güne değişik oluyor. Bir gün önce çok ucuz balık bir gün sonra fiyatı iki katına çıkabiliyor. Hamsinin kilosu 50 TL inşallah Gürcistan'dan bol gelir de fiyat aşağı gelir" şeklinde konuştu.

Balık sezonu bitmeden çoğu esnaf tezgahını şimdiden kapattı
Balık sezonu bitmeden çoğu esnaf tezgahını şimdiden kapattı
Balık sezonu bitmeden çoğu esnaf tezgahını şimdiden kapattı
Balık sezonu bitmeden çoğu esnaf tezgahını şimdiden kapattı
Balık sezonu bitmeden çoğu esnaf tezgahını şimdiden kapattı
Balık sezonu bitmeden çoğu esnaf tezgahını şimdiden kapattı
Balık sezonu bitmeden çoğu esnaf tezgahını şimdiden kapattı
Balık sezonu bitmeden çoğu esnaf tezgahını şimdiden kapattı
Balık sezonu bitmeden çoğu esnaf tezgahını şimdiden kapattı

YORUMLAR
500

Türk Lirası, Karadeniz, Trabzon, Esnaf, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Balık sezonu bitmeden çoğu esnaf tezgahını şimdiden kapattı - Son Dakika Ekonomi


Hilton otelleri 2022 yılında Türkiye'de 12 yeni otel daha açacak Hilton otelleri 2022 yılında Türkiye'de 12 yeni otel daha açacak         
12:46
Dolardaki düşüş sonrası Migros da fiyatlarda indirime gitti Dolardaki düşüş sonrası Migros da fiyatlarda indirime gitti         
11:41
Nişanından dönen genç iş adamı kazada yaşamını yitirdi! Nişanından dönen genç iş adamı kazada yaşamını yitirdi!         
11:06
Zabıta amirinin market yetkilisine söylediği sözler denetime damga vurdu Zabıta amirinin market yetkilisine söylediği sözler denetime damga vurdu         
10:53
Eşi evi terk edince pompalı tüfekle kendini rehin aldı! İkna çalışmaları saatler sürdü Eşi evi terk edince pompalı tüfekle kendini rehin aldı! İkna çalışmaları saatler sürdü         
10:41
Öğrencisini döven öğretmen hakkında bir iddia daha: Öğrencilere ayaklarını koklatıyordu Öğrencisini döven öğretmen hakkında bir iddia daha: Öğrencilere ayaklarını koklatıyordu         
10:38
Uğruna Berdan Mardini'yi aldatmıştı! Gökhan Göz'ün pabucunu da dama attı Uğruna Berdan Mardini'yi aldatmıştı! Gökhan Göz'ün pabucunu da dama attı         
10:00
Kraliçe Elizabeth'i öldürmek isteyen suikastçının videosu ortaya çıktı Kraliçe Elizabeth'i öldürmek isteyen suikastçının videosu ortaya çıktı         
09:30
Camdaki Kız'ın yeni bölümünün 2. fragmanı yayınlandı! Nalan, kocasıyla yasak aşkının videosunu izliyor Camdaki Kız'ın yeni bölümünün 2. fragmanı yayınlandı! Nalan, kocasıyla yasak aşkının videosunu izliyor         
09:28
Vatandaşa üstü kapalı destek: Gaz faturasının yüzde 80'ini, elektriğin yüzde 50'sini devlet ödüyor Vatandaşa üstü kapalı destek: Gaz faturasının yüzde 80'ini, elektriğin yüzde 50'sini devlet ödüyor         
09:18
Seray Sever ikiz bebek haberini doğruladı! Tebrik mesajları yağıyor Seray Sever ikiz bebek haberini doğruladı! Tebrik mesajları yağıyor         
08:58
4 hafta önce yaşanmıştı! TÜİK Başkanı, Kılıçdaroğlu'na neden randevu vermediğini bugün açıkladı! 4 hafta önce yaşanmıştı! TÜİK Başkanı, Kılıçdaroğlu'na neden randevu vermediğini bugün açıkladı!         
08:17
Oyuncu Bahar Şahin, ikinci kez koronavirüse yakalandı Oyuncu Bahar Şahin, ikinci kez koronavirüse yakalandı         
08:02
Futbolda eşine az rastlanır olay! Ankara derbisinde kart gören kişilerin görevi herkesi hayrete düşürdü Futbolda eşine az rastlanır olay! Ankara derbisinde kart gören kişilerin görevi herkesi hayrete düşürdü         
07:58
Ayşegül öğretmenin acı sonu: Tedavi görmesi için ikna etmek istediği kardeşi tarafından öldürüldü Ayşegül öğretmenin acı sonu: Tedavi görmesi için ikna etmek istediği kardeşi tarafından öldürüldü         
07:57
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, İBB'de işbaşı yaptırılan 557 kişinin terör örgütü iltisaklı olduğu iddialarına özel teftiş başlattı Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, İBB'de işbaşı yaptırılan 557 kişinin terör örgütü iltisaklı olduğu iddialarına özel teftiş başlattı         
19:59
Yatak odasına kamera koyan kadın, gördükleri karşısında neye uğradığını şaşırdı Yatak odasına kamera koyan kadın, gördükleri karşısında neye uğradığını şaşırdı         
19:05

Son Dakika Haberleri
12:31 Son dakika! İmamoğlu'ndan Soylu'ya: Burada tüm terör örgütlerinin reklamını yapan bir bakan var!
12:06 Tokatçı öğretmen skandalından sonra şimdi de dayakçı okul müdürü gündemde
11:52 Gıda fiyatlarında rekor artış! Yoksulluk sınırı 13.072 liraya yükseldi
11:49 Son Dakika: Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir ayrıldı mı?
11:47 Bakan Soylu, İBB'ye başlatılan özel teftişle ilgili Sabancı suikastını hatırlattı: Fehriye Erdal kimdir, kimi katletti?
11:46 Merkez Bankası günlük kur rakamını açıkladı
11:44 Merkez Bankası "Kur Korumalı TL Mevduat" sistemine ilişkin yeni kur seviyelerini açıkladı
11:42 4 aylık hamile olan Seray Sever, bebeklerinin cinsiyetini ve ismini canlı yayında açıkladı
11:41 Saadet Partisi Lideri Karamollaoğlu: HDP terörle arasına mesafe koyuyor
11:41 Dolardaki düşüş sonrası Migros da fiyatlarda indirime gitti
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2021 12:58:19. #1.11#
SON DAKİKA: Balık sezonu bitmeden çoğu esnaf tezgahını şimdiden kapattı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement