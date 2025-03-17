Inter maçında korku dolu anlar! Hakan Çalhanoğlu, tribünden gelen megafon sesiyle neye uğradığını şaşırdı

İtalya Serie A'da Inter'in deplasmanda Atalanta'yı 2-0 yendiği maçı ikinci yarısında milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun başrolde olduğu endişeli dolu anlar yaşandı.

HAKAN'A SESLERİNİ MEGAFONLA DUYURDULAR

Dakikalar 47'yi gösterdiğinde Hakan, kazanılan korneri kullanmak için köşe çizgisine gitti. Tecrübeli futbolcu, gelen sesin ardından bir anda tribünlere bakmaya başladı. Inter seyircileri, milli futbolcuya megafonla seslenerek bir taraftarın sağlık sorunu yaşadığını iletti ve yardım istedi.

INTER TARAFTARI FENALAŞTI

Bunun üzerine durumu fark eden Hakan Çalhanoğlu, karşılaşmanın hakemine taraftarlardan birinin rahatsızlandığını ileterek sağlık görevlisi istedi. Hakem oyunu durdurdu ve görevliler müdahaleye başladı. Bu gelişme üzerine bir anda sahadaki herkes o yöne bakmaya başladı.

OYUN 7 DAKİKA DURDU

Sağlık görevlileri, rahatsızlanan taraftara ilk müdahaleyi yaptı. Bu süreçte oyun 7 dakikada durdu. Taraftarın durumunun ciddi olmadığı anlaşılınca oyun kaldığı yerden devam etti.

HAKAN, O KORNERDE ASİST YAPTI

Yaşananlarının ardından Hakan Çalhanoğlu 54. dakikada korneri kullandı ve Carlos Augosto, Hakan'ın kestiği topu filelere göndererek takımını 1-0 öne geçirdi. Ev sahibi takımda Ederson 81. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görürken 87. dakikada Lautaro Martinez ile bir gol daha bulan Inter, sahadan 2-0 galip ayrılmayı başardı.