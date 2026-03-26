İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınan ve aralarında cemiyet hayatının tanınmış isimlerinin de bulunduğu şüpheliler hakkında adli kontrol kararları açıklandı.
Aralarında Fikret Orman, Burak Elmas, Hakan Sabancı, Kerim Sabancı, Didem Soydan ve Güzide Duran’ın bulunduğu isimlere yurt dışına çıkış yasağı getirilirken, soruşturmanın titizlikle devam ettiği bildirildi.
Dosya kapsamında ifadeleri alınan Lütfiye Tuğçe Özbudak Kılıçarslan, Ferhat Aydın ve Mustafa Berhan Perinçekli hakkında ise mahkeme tarafından ev hapsi kararı verildi.
Son Dakika › Güncel › İşte hakkında adli kontrol verilen isimler: Hakan Sabancı, Kerim Sabancı, Didem Soydan, Güzide Duran... - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (1)