Türkiye'nin konuştuğu aile! Amca Kadayıfçıoğlu, Etiler'de kurşun yağmuruna tutulmuş
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türkiye'nin konuştuğu aile! Amca Kadayıfçıoğlu, Etiler'de kurşun yağmuruna tutulmuş

Türkiye'nin konuştuğu aile! Amca Kadayıfçıoğlu, Etiler'de kurşun yağmuruna tutulmuş
26.03.2026 15:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetine ilişkin tutuklanan denizcilik devinin varisi Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun amcasının geçmişte Etiler'de kurşun yağmuruna tutularak öldürüldüğü ortaya çıktı. Amca Veysel Kadayıfçıoğlu 2016 yılında vücuduna isabet eden 25 kurşunla öldürüldü, katili ise 9 yıl sonra yakalanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Ümraniye'de futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı (21) cinayeti Türkiye'yi derinden sarstı. Ünlü denizcilik devinin varisi Alaattin Kadayıfçıoğlu katil zanlısı olduğu gerekçesiyle tutuklandı. Şüphelinin babası armatör (Kendi gemisi veya kiraladığı gemilerle deniz taşımacılığı ve ticareti yapan, gemilerin işletmesinden sorumlu olan kişi veya kuruluş) Bilal Kadayıfçıoğlu yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

Alaattin Kadayıfçıoğlu

Kamera kayıtları silahlı saldırının planlı bir şekilde gerçekleştiği iddialarını güçlendirirken Alaattin Kadayıfçıoğlu ile ailesi merak konusu oldu. Kadayıfçıoğlu ailesi geçmişte birçok suç olayıyla defalarca gündeme geldi.

Baba Bilal Kadayıfçıoğlu

25 KURŞUNLA ÖLDÜRÜLDÜ

Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun amcası Veysel Kadayıfçıoğlu'nun ise "Sarallar" suç örgütü tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

19 Temmuz 2016 yılında Etiler Nispetiye Caddesi'ndeki bir pastanenin önünde Veysel Kadayıfçıoğlu'na yönelik silahlı saldırı düzenlendi. Veysel Kadayıfçıoğlu, Yaşar Necmi Dardağan, Alican İmret, Yakup Oral, Tufan Gedik ve ismi henüz belirlenemeyen bir kişi pastane önünde bir masada otururken yanlarına iki kişi geldi ve bir şeyler söyledikten sonra kurşun yağdırdılar.

Saldırıda Yakup Oral ile Tufan Gedik olay yerinde, vücuduna 25 kurşun isabet eden Veysel Kadayıfçıoğlu ise hastanede hayatını kaybetti. Alican İmret ile Necmi Dardağan ise yaralandı. 

Amca Veysel Kadayıfçıoğlu

KATİL OLAYDAN 9 YIL SONRA YAKALANDI

Veysel Kadayıfçıoğlu cinayetiyle ilgili hakkında yakalama kararı bulunan ve 25 yıl hapis cezası ile aranan şüpheli Atilla D. İstanbul'da yakalandı. Şüpheli, 19 Nisan 2025'te çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Petrol kaçakçılığı nedeniyle işlendiği ileri sürülen cinayetin azmettiricisi olarak aranan Cihan Saral, 9 yıl aradan sonra Makedonya'da yakalanıp Türkiye'ye getirildi. 

KRİSTAL KOLA VURGUNU

Gerçek soy isimlerinin Salihoğlu olduğu iddia edilen Veysel Kadayıfçıoğlu, 2000'li yıllarda ise borsadaki "Kristal Kola" vurgunuyla gündeme geldi.

RESTORANDA BURUN KIRMIŞ

Öte yandan; gazeteci Ümit Erkan Demircan'ın haberine göre; Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun 2020 gittiği bir restoranda yüksek gelen hesabın tamamını ödemek istemedikleri için mekan sahipleri ile çıkan kavgada karşı taraftan birinin burnunu kırdığı öğrenildi. 

Cinayet, Gündem, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2026 15:47:15. #.0.4#
SON DAKİKA: Türkiye'nin konuştuğu aile! Amca Kadayıfçıoğlu, Etiler'de kurşun yağmuruna tutulmuş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.