İstanbul'da kan donduran "Ters ilişki" cinayeti: 59 yaşındaki adamı boğarak öldürdü
İstanbul'da kan donduran "Ters ilişki" cinayeti: 59 yaşındaki adamı boğarak öldürdü

26.03.2026 15:05
Beyoğlu’nda 59 yaşındaki kişi, birlikte alkol aldığı 49 yaşındaki kadınla cinsel ilişkiye girdi. “Ters ilişki” isteğinin kabul edilmemesi üzerine çıkan tartışmada kadın tarafından boğularak öldürüldü. Kadının ilk ihbarında “Kalp krizi geçirdi galiba” dediği, ancak yapılan incelemede olayın cinayet olduğu öğrenildi.

İstanbul Beyoğlu'nda arkadaşının evinde ölü bulunan ve kayıtlara 'şüpheli ölüm' olarak geçen Fesif Deneri'nin (59) öldürüldüğü ortaya çıktı. Polise 'Kalp krizinden öldü galiba' diye ihbarda bulanan Bilge D. (49) cinayeti itiraf ederken "O gün alkollüydük. Cinsel birliktelik yaşadık. Ters ilişki istedi. Ben istemeyince aramızda kavga çıktı. Onu ittim yere düştü, kalkıp beni boğmaya çalışırken ben onu boğdum" dediği öğrenildi. Şüpheli Bilge D. adliyeye sevk edildi.

"KALP KRİZİ GEÇİRMİŞ OLABİLİR"

Beyoğlu, Kulaksız Mahallesi'nde 24 Mart Salı gece yarısından sonra polise gelen bir ihbarı değerlendiren ekipler, eve girdiklerinde Fesif Deneri'nin cesedi ile karşılaştı. Evde bulunan ve polise ihbarda bulunan Bilge D. ilk ifadesinde "Cinsel birliktelik yaşadık. Sonra ben odadan çıktım. Geri döndüğümde onu yerde yatarken buldum. Kalp krizi geçirmiş olabilir" dedi. 

ADLİ TIP "BOĞULARAK ÖLDÜRÜLDÜ" DEDİ 

Polis ekipleri Bilge D.'yi ifadesini aldıktan sonra serbest bırakırken, ceset incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Adli Tıp Kurumunda sabah yapılan otopsinin ardından Fesif Deneri'nin boğularak öldürüldüğü ortaya çıkınca soruşturmanın seyri değişti. Daha önce serbest bırakılan Bilge D., Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından tekrar gözaltına alınarak sorguya çekildi.

HER ŞEYİ İTİRAF ETTİ 

Cinayet Büro Amirliğinde ilk önce suçlamaları kabul etmeyen Bilge D. daha sonra işlediği cinayeti itiraf etti. Bilge D., ölen kişiyle birlikte olduklarını söyleyerek "Sanırım cinsel uyarıcı hap almıştı. Birkaç kere birlikte olduk. Ters ilişkiye girmemizi istedi. Bu nedenle aramızda kavga çıktı. Onu itince yere düştü. Bayıldığını sandım. Sonra bir anda kalkıp bana vurmaya ve boğmaya çalıştı. Onunla mücadele ettim. Onu boğarak öldürdüm" dedi. Asayiş şube müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheli Bilge D. adliyeye sevk edildi.

    Yorumlar (6)

  • Behzat Behzat:
    velevki dediğin doğru hema verseydın bu durumdan daha iyi olmazmıydı. 17 5 Yanıtla
    Mahmut Kusek Mahmut Kusek:
    Hema :) :) :) ?? 0 0
  • ÖZGÜR KILIÇ ÖZGÜR KILIÇ:
    bu durumda.bir terslik var 20 1 Yanıtla
  • Deniz Kisa Deniz Kisa:
    Ulkemden insan manzaralari 13 0 Yanıtla
  • drv9znf8wf drv9znf8wf:
    maşallah 3 5 Yanıtla
  • Umut Ürgün Umut Ürgün:
    bu iğrenç haberi yapmasan olmazmıydı 0 0 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
