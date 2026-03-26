Gözaltındaki ünlüler hakimliğe sevk edildi! Adanalı\'nın Pınar\'ı dahil 5 kişiye tutuklama talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 14 ünlü isim Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ndeki ifade işlemlerinin ardından hakimliğe sevk edildi.
Gazeteci Burak Doğan'ın aktardığı bilgilere göre; Koray Şerenli, Onur Talay, Sezgin Köysüren, Tuğçe Özbudak ve Mustafa Tari tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Onur Bükçü ifadesinin ardından serbest bırakılırken Ferhat Aydın ve İsmail Berhan Perinçekli hakkında ev hapsi istendi.
Savcılık, Kerim Sabancı, Hakan Sabancı, Burak Elmas, Fikret Orman, Güzide Duran ve Didem Soydan hakkında yurt dışı çıkış yasağı ile adli kontrol tedbiri istedi.
İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ekiplerince şüphelilerin yakalanması için 16 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 14 şüpheli gözaltına alındı. 2 şüpheli hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı. Hakkında gözaltı kararı verilen isimler şu şekilde:
