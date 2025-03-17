Jandarma, trafikte tartıştığı eşini tabanca ile öldürdü - Son Dakika
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Jandarma, trafikte tartıştığı eşini tabanca ile öldürdü

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Brezilya'da bir jandarma, araçlarıının yanında yaşanan bir tartışma sırasında eşine beş kez yumruk attıktan sonra onu silahla vurarak öldürdü. Olay güvenlik kameralarına yansıdı. 36 yaşındaki jandarma Thiago de Lima'nın, 33 yaşındaki eşi Erika de Lima'ya en az iki el ateş ettiği ve kadının yere yığıldığı görülüyor.

17.03.2025 15:48  Güncelleme: 15:54
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Görev dışında olan bir Brezilyalı jandarma, araçlarının yanında yaşanan bir tartışma sırasında eşinin yüzüne beş kez yumruk attıktan sonra onu silahla vurarak öldürürken güvenlik kameralarına yakalandı.

Uluslararası haber kaynaklarının bildirdiğine göre, dehşet verici görüntülerde, 36 yaşındaki Brezilyalıjandarma Thiago de Lima'nın, Pazar günü gerçekleşen ölümcül olayda 33 yaşındaki eşi Erika de Lima'ya en az iki el ateş ettiği ve kadının yere yığıldığı görülüyor.

CNN Brasil'in haberine göre, çift olay günü arabalarında yaşanan kavgaya kadar yaklaşık altı aydır evliydi.

Güvenlik kamerasının diğer görüntülerinde, kadının önce adamı araçtan çıkarmaya çalıştığı, ardından adamın kendi isteğiyle araçtan çıkıp kadına saldırdığı ve ona defalarca yumruk attığı açıkça görülüyor.

Saldırı ve silahla vurma olayından sonra, Thiago hemen arabaya binerek uzaklaşmaya başladı, ancak kısa süre sonra geri döndü ve mahalle sakinleri evlerinden çıkarken yaralı eşini tekrar arabaya bindirmeye çalıştı.

Brezilya'nın önde gelen haber kaynağı G1'in bildirdiğine göre, sonunda eşini hastaneye götürdü fakat kadın kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Habere göre, Thiago "kadın cinayeti" (feminisit) suçlamasıyla karşı karşıya bulunuyor. Bu suçlama, Brezilya'da aile içi ve ev içi şiddetle bağlantılı ve kadınlara yönelik ayrımcılık veya küçümsemeye dayanan cinayet vakalarında uygulanan özel bir sınıflandırma.

Ölümcül olaydan yaklaşık bir ay önce, Erika'nın aile içi şiddet tehdidi nedeniyle polise başvurduğu, ancak daha sonra kocası hakkında suç duyurusunda bulunmaktan vazgeçtiği öğrenildi.

G1'in aktardığına göre, Erika o olayda ikili bir gece kulübünden çıktıktan sonra Thiago'nun kıskançlık krizine girdiğini ve eve vardıklarında başına silah dayadığını iddia etmişti. Thiago ise eşine silah doğrulttuğunu veya onu tehdit ettiğini kesin bir dille reddetmişti.

Hayatını kaybeden Erika, önceki ilişkisinden iki kız çocuğunu geride bıraktı.

Jandarma, trafikte tartıştığı eşini tabanca ile öldürdü
Jandarma, trafikte tartıştığı eşini tabanca ile öldürdü
Jandarma, trafikte tartıştığı eşini tabanca ile öldürdü

Brezilya, Güvenlik, 3-sayfa, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Jandarma, trafikte tartıştığı eşini tabanca ile öldürdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • sebahattin yıldırım:
    Jandarma Polis Avukat Doktor ve diğerleri topluma örnek olması gereken insanlar bunlar ama buradanda anlıyoruz ki bunun eğitim öğretimle alakası yok yazık gerçekten 1 1 Yanıtla
  • Gez Gez Bitmiyor:
    kasınlar kocanızı çileden cikarmayin lütfen, sonuç ortada 1 1 Yanıtla
  • Ali Kır:
    Ulan brezilyada jandarma varmıymış ???? 0 0 Yanıtla
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Jandarma, trafikte tartıştığı eşini tabanca ile öldürdü Jandarma, trafikte tartıştığı eşini tabanca ile öldürdü
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