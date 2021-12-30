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Balıkçılar 2021'den memnun ayrılıyor - Son Dakika

Balıkçılar 2021'den memnun ayrılıyor

30.12.2021 16:00
Balıkçılar 2021'den memnun ayrılıyor

Samsunlu balıkçılar 2021'ndan genel olarak memnun kaldıklarını ve bu yıl en çok sattıkları balık türlerinin hamsi, istavrit ve mezgit olduğunu ifade ettiler.

Samsunlu balıkçılar 2021'ndan genel olarak memnun kaldıklarını ve bu yıl en çok sattıkları balık türlerinin hamsi, istavrit ve mezgit olduğunu ifade ettiler.

1 Eylül'de 'Vira Bismillah' diyerek sezona başlayan balıkçılar 2021 yılını kapatmaya hazırlanıyor. Balıkçılar, bu yıl en çok hamsi, istavrit ve mezgit sattıklarını dile getirerek, palamut satışı yapamadıklarının altını çizdiler. Geçen yıla oranla kalkan balığında da kıtlık yaşandığını belirten balıkçılar, kalkan balığının kilosunu 250'ye sattıklarını, 1 kalkan balığının fiyatının ise 500 TL'ye denk geldiğini söylediler.

"2021 balıkçılar için iyi geçti"

Sezon boyunca çıkmayan palamudun son günlerde çıkmaya başladığını ifade eden Fazıl Altun, "Balıkçılar için yıl iyi geçti. Şu sıralar ise satışlar biraz durgun. Bu sezon en çok istavrit, mezgit ve hamsi satıldı. Palamut bu sene çok az çıktı ama son günlerde yerli palamut çıkmaya başladı. Sanki piyangodan çıktı palamutlar. Yeni palamudun tanesi 15 TL'den satılıyor. Şu anda en çok istavrit, mezgit ve barbun satılıyor" dedi.

"2 kiloluk kalkan balığını 500 TL'den satıyoruz, talep eden de oluyor"

2 kiloluk bir kalkan balığının 500 TL'ye sattıklarını ve talep de olduğunu vurgulayan balık satıcısı Onurcan Köse, "2021 balıkçılar için çok iyi geçti. Balık bu yıl hem bol çıktı hem de çeşit bol oldu. Vatandaş 2 ay boyunca bol bol hamsi yedi. Önceki sene hamsi çıkmamıştı, vatandaşlar o yüzden bu yıl hamsiye yoğun ilgi gösterdi. Bunun yanı sıra istavrit ve mezgit son yıllara göre oldukça bol çıktı. Fiyatlar gayet uygun. İstavriti, mezgidi sezon başından beri 10 TL'ye satıyoruz. Hamsi satışları 15 TL'den başladı şimdi ise 20 TL'den satıyoruz. Hamsiden de yüzümüz güldü fakat sezonu kurtaran balık istavrit oldu. Öte yandan palamut sanki piyangodan çıktı. Bu sene olmayan palamut çıkmaya başladı. Ayrıca kalkan da gelmeye başladı. Kilosunu 250 TL'den satıyoruz. Kalkan başlığı diğer sezonlara göre az çıktığı için fiyatı da biraz pahalı. 2 kiloluk kalkan balığını 500 TL'den satıyoruz. Kalkan balığının lezzetini bilen vatandaş bu fiyatlara da balığı alıyor. Geçende bir müşterimiz geldi 310 TL'den 16,5 kilo kalkan verdik. 5 bin 85 TL para ödedi ve gitti. Balıktan da memnun kaldığını daha sonra gelip, teşekkür ederek gösterdi" diye konuştu.

Balık fiyatlarının uygun olduğunu dile getiren vatandaşlar ise şu ifadeleri kullandılar:

"Ben iri mezgit aldım. Aile olarak en çok mezgit seviyoruz. Diğer balıklar da çok güzel görünüyor. Fiyatlar bizce gayet güzel. Et ve tavuğa göre kıyaslarsan balık fiyatları oldukça ucuz. Samsun balık sektöründe çok önde gelen bir il. Samsun halkı da balığa oldukça ilgi gösteriyor. Fiyatlar da diğer illere göre oldukça uygun." - SAMSUN

Balıkçılar 2021'den memnun ayrılıyor
Balıkçılar 2021'den memnun ayrılıyor
Balıkçılar 2021'den memnun ayrılıyor
Balıkçılar 2021'den memnun ayrılıyor
Balıkçılar 2021'den memnun ayrılıyor

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Türk Lirası, Samsun, Eylül, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

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