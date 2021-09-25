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Balıkçılar bile şaşırıp kaldı! 16 kiloluk dev kalamarlar yakalayınca: 35 yıllık meslek hayatımda ilk defa görüyorum - Son Dakika

Balıkçılar bile şaşırıp kaldı! 16 kiloluk dev kalamarlar yakalayınca: 35 yıllık meslek hayatımda ilk defa görüyorum

25.09.2021 12:55
Balıkçılar bile şaşırıp kaldı! 16 kiloluk dev kalamarlar yakalayınca: 35 yıllık meslek hayatımda ilk defa görüyorum, System.String[]

Küresel ısınmanın etkileri her geçen gün daha fazla hissedilmeye devam ederken, bu etki denizlerde de kendini gösteriyor. Bunun en büyük ispatı ise İzmir'de ağlara takılan dev kalamarlar oldu. Genelde Akdeniz'de görülen bu türlerin deniz suyunun ısınmasıyla İzmir'e kadar yayılmaya başladığını söyleyen Egeli balıkçı Şahin Çakan, ''1 metre boyunda ve 16 kilogram ağırlığında 2 dev kalamar takıldı. Ben 35 yıllık meslek hayatımda bu türü ilk defa görüyorum'' dedi.

İzmir Balıkçı İş Adamları Derneği Başkanı Şahin Çakan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin sürekli vurgusunu yaptığı küresel iklim değişikliğinin etkilerinin denizlerde de hissedilmeye başlandığını söyledi.

1 METRE BOYUNDA 16 KİLO AĞIRLIĞINDA DEV KALAMARLAR

Çakan, "Bunların en büyük ispatı bizim ağlarımıza takılan dev kalamarlar. Karaburun açıklarında balıkçıların ağlarına 1 metre boyunda ve 16 kilogram ağırlığında 2 dev kalamar takıldı. Normalde bizim Ege'de tuttuğumuz kalamarın boyu yaklaşık 15 santimetre. Ben 35 yıllık meslek hayatımda bu türü ilk defa görüyorum." dedi.

Balıkçılar bile şaşkın! 16 kiloluk dev kalamarlar ağlarına takıldı: 35 yıllık meslek hayatımda ilk defa görüyorum

KÜRESEL ISINMANIN ETKİLERİ DENİZLERDE DE HİSSEDİLİYOR

Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okan Akyol ise denizlerdeki küresel ısınmanın etkilerinin her geçen gün arttığını ifade etti.

BU KADAR BÜYÜĞÜNE İZMİR'DE DAHA ÖNCE RASTLANILMAMIŞTI

Balıkçıların ağına takılan kalamarla ilgili bilgi veren Akyol, "Bu kalamar türünün isminin Thysanoteuthis Rhombus olduğunu tahmin ediyoruz. Diamond Squid diye de geçiyor. Akdeniz'de görülüyor. İzmir'de biz de buna rastlamadık. Denizlerimizde görülmeye başlanan yeni türlerin balıkçılığa etkisi şu an için tehlikeli boyutta değil. Sular ısındıkça bu türlerin gelişi de artacaktır. Mesela aslan balığının bu kadar hızlı gelmesini beklemiyorduk. Beklediğimizden hızlı geldi." diye konuştu.

Balıkçılar bile şaşırıp kaldı! 16 kiloluk dev kalamarlar yakalayınca: 35 yıllık meslek hayatımda ilk defa görüyorum

Bekir Pakdemirli, Karaburun, Akdeniz, İzmir, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Balıkçılar bile şaşırıp kaldı! 16 kiloluk dev kalamarlar yakalayınca: 35 yıllık meslek hayatımda ilk defa görüyorum - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Balıkçılar bile şaşırıp kaldı! 16 kiloluk dev kalamarlar yakalayınca: 35 yıllık meslek hayatımda ilk defa görüyorum - Son Dakika
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