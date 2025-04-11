Balıkçılar Sezonu Erken Kapatıyor

Ordulu balıkçılar, palamut ve istavrit açısından bereketli bir sezon geçirdiklerini belirterek, artık sezonu bitirme hazırlıklarına başladıklarını söyledi.

Denizlerde 1 Eylül 2024'te başlayan avlanma sezonu, 15 Nisan'da sona erecek. Türkiye'de balıkçılıkta önemli bir yere sahip olan Karadeniz'de balıkçılar, bu sezon palamut ve istavritin bol olduğunu ancak hamsinin istenilen kadar çok olmadığını ifade etti. Fatsa ilçesinde balıkçılık yapan Sami Yıldız, "Sezon başında palamut bol oldu, hamsi az oldu. Bu nedenle biraz istavrite baktık, o da güzeldi. Şimdilik sezonu kapattık ve yeni sezon için hazırlıklar yapacağız. Bu süreçte ağların tamiri, teknemizin bakımlarını yapacağız. Hamsi az olduğu için sezonu erken kapatmak durumunda kaldık. Palamut avcılığı bu sene son senelere göre daha iyi ve bol geçti. İnşallah önümüzdeki sezon iyi olur" dedi.

Balıkçı Ali Yeşil ve Serdar Kaygusuz da bundan sonraki süreçte yeni sezona hazırlanacaklarını kaydetti. - ORDU