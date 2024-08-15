Balıkçılar Yeni Sezonda Palamuttan Umutlu - Son Dakika
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Ekonomi

Balıkçılar Yeni Sezonda Palamuttan Umutlu

Zonguldak'ın Kozlu ilçesindeki balıkçılar, yeni av sezonunda palamut balığının bol olacağını umut ediyor. Ayrıca lüfer ve çinakop balığından da yüksek beklentileri olduğunu belirtiyorlar.

15.08.2024 23:20
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Balıkçılar yeni sezonda palamuttan umutlu

35 yıllık balıkçı Gökmen Ay, "Halkımız bu sezon balığa doyacak"

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde 1 Eylül itibariyle başlayacak olan av sezonuna hazırlanan balıkçılar, yeni sezonda palamut balığının bol olacağını ümit ediyor. Balıkçılar, Ekim ve Kasım aylarında da lüfer ve çinakop balığı avından da beklentilerinin yüksek olduğunu aktardı.

Kozlu ilçesindeki Su Ürünleri Kooperatifi'ne kayıtlı balıkçılar, 1 Eylül günü başlayacak olan av sezonu öncesi hazırlıklarını sürdürüyor. Ağlarını onaran balıkçılar, bugün itibariyle olta balıkçılığının başladığını ifade ettiler. Limanda 35 yıldır balıkçılıkla uğraşarak evini geçindiren 50 yaşındaki kooperatif üyesi Gökmen Ay, yeni sezonda palamut balığından ümitli olduklarını ifade etti.

Bolluk içerisinde geçecek bir sezon beklediklerini aktaran Ay, "14 yaşımdan beri balıkçılık sektöründeyim. Geçim kaynağımız balıkçılık. Başka bir ek gelirimiz yok. Sezona hazırlık yapıyoruz. Bu sene yeni hazırladığımız ağlarımız var. Şu anda hazırlık yapıyoruz. Bu sezon şu anda görüldüğü gibi çok iyi bir sezona benziyor. Palamut şu an çok iyi, tabi hava şartlarına bağlı. Havalar güzel giderse iyi bir av sezonu olur. İyi bir sezon bekliyor bizi. Bu aralar poyraz havası var. Palamut pek bu havayı sevmez. Birkaç günlük hava. Sonra normale dönmesini bekliyoruz. Halkımızın bu sene balığa doyacak. Çinakop şu anda Karadeniz sahilinde çoğu limanda yavrusu çok görülüyor. Bu sene palamut, lüfer ve çinakop hayvarı tuttu. Ekim-Kasım aylarına doğru lüfer ve çinakoptan çok beklentimiz var. Havalar istediğimiz gibi giderse bu sene halkımız balık yer" dedi.

Palamut, lüfer ve çinakop gibi balıkların beslenmek için küçük balıkları yediğini bu sebeple hamsinin yeni sezonda az olabileceğine vurgu yapan Ay, şöyle devam etti:

"Palamut, lüfer ve çinakop olsun besi için devamlı yemesi lazım. Bilhassa lüfer ve çinakop küçük balık hangisi varsa sürekli beslenir. Palamut da aynı şekilde. Belki hamsi bu sene az olabilir. Ama görüntü şu an iyi. İyi bir sezon geçecek. İnşallah balıkçı arkadaşlarımız sebeplenir. Herkesin işi rast gider. Olta balıkçılığı bugün başladı. Oltacı arkadaşlara hayırlısı olsun."

15 Ağustos itibariyle 12 metre altı teknelerin de olta balıkçılarıyla birlikte denize açılması yönünde talepleri olduğunu hatırlatan Gökmen Ay, "Ama biz istiyorduk ik 15 Ağustos itibariyle 12 metre altı teknelerin de oltacılarla birlikte müsaade edilseydi. 1 Eylül'e kadar biraz balık avlardık. Çünkü 1 Eylül itibariyle büyük gırgır tabir edilen tekneler ava çıkacak. Piyasa aşırı düşecek. Bizim para kazanmamız güçleşecek. Şu anda şartlar ağırlaştı. Kasa, köpük, mazot, kumanya masraflarıyla belimizi büküyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Balıkçılar Yeni Sezonda Palamuttan Umutlu - Son Dakika

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