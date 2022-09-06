Av yasağı sona erdi, tezgahlarda palamut bollaştı - Son Dakika
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Av yasağı sona erdi, tezgahlarda palamut bollaştı

06.09.2022 10:16
Av yasağı sona erdi, tezgahlarda palamut bollaştı

Balıkesir Bandırma'daki balık tezgahlarında istavritin yanında palamut da yerini almaya başladı.

Balıkesir Bandırma'daki balık tezgahlarında istavritin yanında palamut da yerini almaya başladı. Sezonun bereketli geçmesi hem balıkçının hem tüketicinin yüzünü güldürüyor.

1 Eylül tarihi itibarıyla av yasağının kalkmasıyla birlikte tezgahlara gelen palamut, balıkçıların umutlarını artırdı.5 yılda bir palamut bolluğunun yaşandığını, o yılın da bu yıl olduğunu belirten balıkçılar, olta ve çapari balıkçılığı ile yakalanan palamutların bunu ispatladığını söyledi. Balıkçılar, vatandaşların bu yıl fiyatı düşecek olan palamudu bol miktarda tüketeceğini işaret etti. Bandırma Balık Hali'nde istavritin kilosu 50 lira, palamudun fiyatı ise büyüklüğüne göre 40 ila 70 lira arasında değişiyor. Sezon ilerledikçe bolluğun artması, buna bağlı olarak da fiyatların düşmesi bekleniyor.

Balıkçı Ali Çakıroğlu, "2022-2023 balık sezonu tüm balıkçı camiasına hayırlı olsun. Bu sene efsane bir sezon yaşıyoruz. Tezgahlarımıza her türlü balık geldi. Marmara ve Karadeniz'de bol bol balık var. Bu sene palamut sezonu yaşanıyor. Hamsi 50 lira, sardalya 50 lira, sezonun ilk palamutları 50 liradan alıcılarını bekliyor. Bir palamut ortalama 500 gram gelmektedir. Balık talepleri arz ve talebe göre, balık çok olursa fiyatlar düşer ve bu sayede de halkımız bol miktarda balık tüketir" dedi. - BALIKESİR

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Kaynak: İHA

Balıkesir, Eylül, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Av yasağı sona erdi, tezgahlarda palamut bollaştı - Son Dakika

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