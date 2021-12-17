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Başkan Yılmaz, savunma sanayi üreticisi fabrikayı gezdi - Son Dakika

Başkan Yılmaz, savunma sanayi üreticisi fabrikayı gezdi

17.12.2021 09:45
Başkan Yılmaz, savunma sanayi üreticisi fabrikayı gezdi

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) iştiraki İŞBİR Elektrik Sanayi AŞ'yi ziyaret etti, devam eden çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) iştiraki İŞBİR Elektrik Sanayi AŞ'yi ziyaret etti, devam eden çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Balıkesir- İzmir yolunda jeneratör üreten İŞBİR Elektrik Sanayi AŞ fabrikayı ziyaret eden Yücel Yılmaz'ı firmanın genel müdürü Burhan Özgür ve yanındaki heyet karşıladı. Fabrika Genel Müdürü Burhan Özgür'den devam eden çalışmalarla ilgili bilgi alan Yılmaz, daha sonra firmanın Organize Sanayi Bölgesi'ndeki yeni fabrika alanını inceledi.

Başkan Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, düzenli olarak üreten ve üretici olan firmaları ziyaret ettiklerini söyledi. Yılmaz, firmanın Balıkesir Organize sanayi Bölgesi'nde 25 bin metrekarelik üretim kapalı alanı, yaklaşık 8 bin metrekarelik yönetim unsurlarının olduğu kapalı alanda yeni bir yatırımları olduğunu belirterek, "Gezdik, gördük, gurur duyduk. Gerçekten Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu üretimi tüm unsurlarıyla yapıyorlar. Yan sanayi ihtiyaçlarının büyük bir çoğunluğunu da yine Balıkesirli üreticilerden tamamlıyorlar. Dolayısıyla Türkiye'nin enerji konusunda yaptığı yatırımların saklaması veya ihtiyaç sağlayacağı jenaratör işçi birliği olarak 1970'lerde kurulan bu firma bir dünya markası olma yolunda ilerliyor" ifadelerini kullandı.

İŞBİR Elektrik Sanayi AŞ Genel Müdürü Burhan Özgür de, "Ülkemize katma değer sağlayan bir fabrika olacağız, istihdamımızı artıracağız dünyada ve kendimizi ve ülkemizi tanıtacağız ve sürekli üreterek savunma sanayimize katma değer sağlayacağız" diyen Özgür, ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Yılmaz'a ziyarette Balıkesir TEKNOKENT Müdürü Burcu Aydemir, Balıkesir Ticaret Odası Başkanı Rahmi Kula, Balıkesir OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hüseyin Bekki, Balıkesir Sanayi Odası Başkanı Nazmi Yarış, Balıkesir OSB Bölge Müdürü Mesut Eray da eşlik etti. - BALIKESİR

Başkan Yılmaz, savunma sanayi üreticisi fabrikayı gezdi
Başkan Yılmaz, savunma sanayi üreticisi fabrikayı gezdi
Başkan Yılmaz, savunma sanayi üreticisi fabrikayı gezdi
Başkan Yılmaz, savunma sanayi üreticisi fabrikayı gezdi
Başkan Yılmaz, savunma sanayi üreticisi fabrikayı gezdi
Başkan Yılmaz, savunma sanayi üreticisi fabrikayı gezdi
Başkan Yılmaz, savunma sanayi üreticisi fabrikayı gezdi
Başkan Yılmaz, savunma sanayi üreticisi fabrikayı gezdi
Başkan Yılmaz, savunma sanayi üreticisi fabrikayı gezdi
Başkan Yılmaz, savunma sanayi üreticisi fabrikayı gezdi
Başkan Yılmaz, savunma sanayi üreticisi fabrikayı gezdi
Başkan Yılmaz, savunma sanayi üreticisi fabrikayı gezdi
Başkan Yılmaz, savunma sanayi üreticisi fabrikayı gezdi
Başkan Yılmaz, savunma sanayi üreticisi fabrikayı gezdi
Başkan Yılmaz, savunma sanayi üreticisi fabrikayı gezdi
Başkan Yılmaz, savunma sanayi üreticisi fabrikayı gezdi
Başkan Yılmaz, savunma sanayi üreticisi fabrikayı gezdi
Başkan Yılmaz, savunma sanayi üreticisi fabrikayı gezdi
Başkan Yılmaz, savunma sanayi üreticisi fabrikayı gezdi

Yücel Yılmaz, Balıkesir, Fabrika, Türk, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Başkan Yılmaz, savunma sanayi üreticisi fabrikayı gezdi - Son Dakika Ekonomi


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