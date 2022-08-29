Büyükşehir Dursunbey 'de 50 Salça makinası dağıttı - Son Dakika
Üye Girişi

Büyükşehir Dursunbey 'de 50 Salça makinası dağıttı

29.08.2022 15:32
Büyükşehir Dursunbey 'de 50 Salça makinası dağıttı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Dursunbey'de Kırsal mahallelere tahsis edilmek üzere Salça Makinaları dağıtımı töreni yaptı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Dursunbey'de Kırsal mahallelere tahsis edilmek üzere Salça Makinaları dağıtımı töreni yaptı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın söz verdiği Salça Makinaları Dursunbey Kırsal Mahalle Muhtarlarına teslim edildi.

Törene Dursunbey Kaymakamı Ramazan Teke, Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Serkan Akça, Dursunbey Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Bulut ve Muhtarlar katıldı.

Törende bir konuşma yapan Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan "Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz'ın çiftçilerimize sözünü verdiği salça makinelerinin dağıtımına, gerçekleştirdiğimiz törenle başladık. İlk etapta 50 mahallemize hibe ettiğimiz salça makineleri, muhtarlarımıza teslim edildi. Bu vesile ile seçim döneminde vermiş olduğu sözü tutan Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz'a teşekkür ediyorum. Üretilen domateslerden katma değeri yüksek salçalar çıkaracak olan çiftçilerimize hayırlı olsun" dedi.

Salça Makinası dağıtım töreninde söz alan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan vekili Mehmet Birol Şahin "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan koronavirus süreci sonucunda bozulan Dünya Ekonomi düzeninin olumsuz etkilerini en az biçimde ülkemizi etkileyebilmesi için sık sık Ekonomide yeni bir Türkiye Modelinden bahsediyor. Israrla "Üretim" diyor ve üreticilerimize destek veriyor. Üreteceğiz ve ürettiğimiz özellikle yurtdışına satacağız. Hepimizin hedefi bu olmalı: "Üretim ve İhracat"... Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz'ın ortaya koyduğu Vizyon gereği Büyükşehir Belediyemiz sanayiden tarıma, hayvancılığa her alandaki üreticilerimizi destekliyor. Üretmek sizden, Destek bizden. Yeter ki siz üretin. Çünkü şehrimizin, ülkemizin üretime ihtiyacı var. Ürettiklerimizi ekonomiye daha değerli bir biçimde ekonomiye katabilmeniz için biz de sizi desteklemeye devam edeceğiz. Dağıtımını yaptığımız Salça Makinaları ile domatesi tarladan satmak yerine onu salçaya dönüştürerek daha fazla kazanç elde etme imkanı olacak. Bu makinalar ile tarhana gibi başkaca ürünleri de üretebileceksiniz. İlimize hayırlı olsun, Allah hepinize bol ve bereketli kazanç nasip etsin. Allah hepinizin yar ve yardımcısı olsun" dedi. - BALIKESİR

YORUMLAR
500
Fed'in faiz mesajının ardından ABD doları 20 yılın zirvesine çıktı Fed'in faiz mesajının ardından ABD doları 20 yılın zirvesine çıktı Milli Kuvvetler Caddesi 6 Eylül'e yetişecek Milli Kuvvetler Caddesi 6 Eylül'e yetişecek
Kaynak: İHA

Ramazan Bahçavan, Dursunbey, Balıkesir, Ekonomi, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Büyükşehir Dursunbey 'de 50 Salça makinası dağıttı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:10 Irak karıştı! Bağdat'ta Mukteda es-Sadr destekçilerinin eylemi nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi
14:48 Gülşen'in tahliye edilmesinin ardından avukatından ilk açıklama: Ev hapsinin kaldırılması için mahkemeye talepte bulunacağız
14:44 Ev hapsi şartıyla tahliye edilen şarkıcı Gülşen'den cezaevi önünde ilk kare
14:43 Sedat Peker'in rüşvet iddiaları sonrası muhalefet partileri suç duyurusunda bulundu
14:24 Abdullah Gül, "30 Ağustos kutlamalarına katılmıyordu" iddialarına tepki gösterdi: Bütün milli bayramlara katıldım ve gurur duydum
13:42 AK Partili Taşkesenlioğlu'nun boşanma aşamasındaki eşi Ünsal Ban, yurt dışına kaçmaya çalışırken Muğla'da yakalandı
13:23 İmam hatiplilerle ilgili sözleri sebebiyle tutuklanan Gülşen, ev hapsi kararıyla serbest bırakıldı
13:16 Barça'nın yıldızı Aubameyang hayatının şokunu yaşadı! Evine giren 4 hırsız tarafından darp edilip, gaspa uğradı
13:07 Samsun'da iki kadın, "kıskançlık" sebebiyle saç saça, baş başa birbirine girdi! O anlar kameralara yansıdı
12:35 Karaman'da esrarengiz olay! Yasaklı mağaraya giren emekli öğretmen öldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2022 15:39:32. #1.13#
SON DAKİKA: Büyükşehir Dursunbey 'de 50 Salça makinası dağıttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement