Büyükşehir Dursunbey 'de 50 Salça makinası dağıttı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Dursunbey'de Kırsal mahallelere tahsis edilmek üzere Salça Makinaları dağıtımı töreni yaptı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın söz verdiği Salça Makinaları Dursunbey Kırsal Mahalle Muhtarlarına teslim edildi.

Törene Dursunbey Kaymakamı Ramazan Teke, Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Serkan Akça, Dursunbey Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Bulut ve Muhtarlar katıldı.

Törende bir konuşma yapan Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan "Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz'ın çiftçilerimize sözünü verdiği salça makinelerinin dağıtımına, gerçekleştirdiğimiz törenle başladık. İlk etapta 50 mahallemize hibe ettiğimiz salça makineleri, muhtarlarımıza teslim edildi. Bu vesile ile seçim döneminde vermiş olduğu sözü tutan Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz'a teşekkür ediyorum. Üretilen domateslerden katma değeri yüksek salçalar çıkaracak olan çiftçilerimize hayırlı olsun" dedi.

Salça Makinası dağıtım töreninde söz alan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan vekili Mehmet Birol Şahin "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan koronavirus süreci sonucunda bozulan Dünya Ekonomi düzeninin olumsuz etkilerini en az biçimde ülkemizi etkileyebilmesi için sık sık Ekonomide yeni bir Türkiye Modelinden bahsediyor. Israrla "Üretim" diyor ve üreticilerimize destek veriyor. Üreteceğiz ve ürettiğimiz özellikle yurtdışına satacağız. Hepimizin hedefi bu olmalı: "Üretim ve İhracat"... Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz'ın ortaya koyduğu Vizyon gereği Büyükşehir Belediyemiz sanayiden tarıma, hayvancılığa her alandaki üreticilerimizi destekliyor. Üretmek sizden, Destek bizden. Yeter ki siz üretin. Çünkü şehrimizin, ülkemizin üretime ihtiyacı var. Ürettiklerimizi ekonomiye daha değerli bir biçimde ekonomiye katabilmeniz için biz de sizi desteklemeye devam edeceğiz. Dağıtımını yaptığımız Salça Makinaları ile domatesi tarladan satmak yerine onu salçaya dönüştürerek daha fazla kazanç elde etme imkanı olacak. Bu makinalar ile tarhana gibi başkaca ürünleri de üretebileceksiniz. İlimize hayırlı olsun, Allah hepinize bol ve bereketli kazanç nasip etsin. Allah hepinizin yar ve yardımcısı olsun" dedi. - BALIKESİR