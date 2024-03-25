Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Mezbahayı Yeniden Kazandırdı

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, 2005 yılında özelleştirilen Kepsut Caddesi üzerindeki mezbahayı yeniden belediye bünyesine kazandırdı. Mezbaha çalışanlarını da belediye bünyesine katan Başkan Yılmaz, mezbahayı işin duayenleriyle birlikte işletecek.
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, 1988 yılında Kepsut Caddesi üzerinde açılan daha sonra 2005 yılında özelleştirilen mezbahayı Büyükşehir bünyesine kattı. Mezbaha personelini de mağdur etmeyerek belediye bünyesinde işe alan Başkan Yücel Yılmaz, işin duayenleriyle birlikte mezbahayı işletecek.
Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Yücel Yılmaz "Tüm kasaplarımıza, esnafımıza şehir merkezinde artık belediye denetimli bizzat kendi personelinin işlettiği mezbahamız hayırlı, uğurlu olsun. Yoğun bir talep vardı. Bu talebi yine biz gerçekleştirdik. Nasıl Orduevini artık belediyenin malı yaptıysak, nasıl benzinlikleri yıktıysak verdiğimiz her sözü yerine getiriyoruz. Allah nasip ederse, hayvan pazarının orada yerimiz hazır. Projesini beraber çalışacağız arkadaşlarla. 3-4 sene içerisinde Balıkesir'in kuzusuna, etine yakışır Et Entegre Tesisi açmış olacağız. Tamamen belediyemiz tarafından işletilecek. Şu anda mezbahamızda fiyat politikası olarak büyükbaşta 1000 TL+KDV, küçükbaşta da 100 TL+KDV belirlendi. Esnafımıza hayırlı uğurlu olsun. Kurban Bayramı'na da hazırlıklarımızı yapıyoruz. Güçlü ekibimizle bütün vatandaşlarımız bireysel hayvanlarını getirip, burada Büyükşehir Belediyesi'nin organizasyonunda kestirebilirler" diye konuştu.
Kasaplar Büyükşehir'e güveniyor
Balıkesir Kasaplar Odası Başkanı Galip Sarıoğlu "Yücel Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Tekrar mezbahayı bizlere kazandırdığı için. Esnafımız için çok iyi oldu. İnşallah, burası devam ederken yeni mezbahayı da esnafımıza kazandıracak" dedi. - BALIKESİR
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