Ekonomi

Balıkesir çiftçisine yüzde 100 hibeli damızlık desteği

Balıkesir çiftçisine yüzde 100 hibeli damızlık desteği
30.01.2026 17:44  Güncelleme: 17:46
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, küçük aile tipi üreticileri desteklemek amacıyla Damızlık Koç Projesi kapsamında toplamda 55 damızlık hayvan dağıtıyor. Proje, her yıl 100 üreticiye destek sunarak hayvancılığı geliştirmeyi hedefliyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, hem küçük aile tipi üreticiyi desteklemek hem de üretimi daha kaliteli ve verimli hale getirerek, üreticinin katma değerini artırıp, şehir ekonomisine katkı sağlamak amacıyla çiftçiye destek olmaya devam ediyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın 'Zengin toprakların fakir çiftçisi olmayacak' görüşünden yola çıkılarak, Damızlık Koç Projesi kapsamında Bigadiç'te gerçekleştirilen yüzde 75 hibeli 50 baş koç dağıtımından sonra şimdi de yüzde 100 hibeli damızlık dağıtımı gerçekleştiriliyor.

Her sene 100 üreticiye destek

Kırsal Hizmetler Dairesi ile Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlıkları tarafından yapılan sosyal inceleme sonucunda ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen ve hayvanlara bakabilecek imkanı olan 10 aileye, damızlık tesislerinde yetiştirilen 10 dişi 1 erkek olmak üzere toplam 11 damızlık hayvan yüzde 100 hibe ile sahiplerine ulaştırılacak. Toplamda 55 baş damızlık hayvanın yüzde 100 hibe ile üreticiye verilmesi ile sürüsünü büyütecek ve geçimini hayvancılıkla sağlayacak aileler öncelik kazanacak. Her sene farklı ilçelerde en az 100 yetiştiriciye damızlık koç ve 5 ile 10 arası ihtiyaç sahibi aileye de 10 dişi 1 erkek damızlık kuzunun dağıtılmasının hedeflendiği projede, verimi artırarak, sektöre yeni yetiştiriciler kazandırmak hedefleniyor. Küçükbaş hayvancılığa olan desteğini her sene artırarak devam etmeyi amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, bu proje kapsamında sürüsünü büyütmek isteyen çiftçiye de destek olmuş olacak.

"Ahmet Başkan sayesinde işletmemiz büyüdü"

Damızlık kuzu dağıtımından yararlanan çiftçi Mehmet Keklik, "Şu anda Büyükşehir Belediyesi 10 adet damızlık kuzu getirdi. 1 tane de koç getirdi. Allah gelip yardımcı olmayı her zaman size nasip eylesin. Allah bin kere razı olsun" dedi.

Projeden oldukça memnun olduğunu belirten çiftçi Ersin Karataş, "İmkansızlıklardan dolayı hayvan işletmemizi büyütemedik. Büyütemediğimiz için de Balıkesir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığına müracaatta bulundum. Sağ olsun, onlar da ilgilendiler. 10 tane dişi hayvanımızı 1 tane de koçumuzu destekleme amaçlı bana nasip ettiler. Böyle desteklerin Ahmet Başkan'ın öncülüğünde olması, çiftçiye daha çok önem vermesi bizi mutlu ediyor ve desteklerini esirgemiyor" diye konuştu.

Damızlık yardımı sayesinde 10 kuzu, 1 koç sahibi olan Muharrem Küçüksarnıç ise Başkan Akın'a teşekkürlerini iletti. Projeyi internette gördüğünü dile getiren Nigar Kaya ise, "Projeyi internette gördüm. Ondan sonra Balıkesir Büyükşehir Belediyesini aradım. Bana geri döndüler. Geldiler, baktılar. Teşekkür ederim Ahmet Başkanımıza Allah razı olsun" diye konuştu. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Yerel Yönetim, Balıkesir, Ekonomi, Son Dakika

