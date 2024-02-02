Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Üniversite Sınavı Giriş Ücretlerini Ödüyor

Ekonomi

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, söz verdiği gibi üniversite sınavına girecek olan öğrencilerin 'sınav giriş ücretlerini' ödemeye başlıyor.

Gençler için onlarca projeye imza atan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz verdiği sözleri bir bir tutuyor. Dijital Gençlik Merkezi (DGM), Balbucks, öğrenciye ücretsiz su, öğrenciye vize ve final haftalarında ücretsiz ulaşım, gençlik merkezleri, kütüphaneler gibi onlarca projeyi hayata geçiriyor. Yine söz verdiği gibi üniversite sınavına girecek olan öğrencilerin sınav giriş ücretlerini ödemeye başlıyor.

Sınava gireceklerin izleyeceği adımlar

Halen eğitim hayatlarına devam eden ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girecek öğrencilerin sınav giriş ücretleri, Büyükşehir Belediyesi tarafından okumakta oldukları okulların müdürlükleri aracılığıyla ödenecek. Açık lisede okuyan veya mezun olanlar ise sınav giriş ücretlerini yatırdıklarına dair dekontları ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Beyaz Masaya başvuru yapmaları halinde, sınav giriş ücretleri banka hesaplarına havale edilecek - BALIKESİR