Balıkesir Büyükşehir'den süt üreticilerine büyük destek

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, süt üreticilerinin ellerini güçlendirecek yatırımlarını sürdürüyor. İhtiyaç duyulan 12 ilçede; köy birlikleri ve kooperatiflere toplam maliyeti 3 milyon 944 bin lira eden 19 süt tankı dağıtan Büyükşehir, üreticilerin yüzünü güldürdü. Tanklar sayesinde üreticiler; sütlerini daha sağlıklı koşullarda toplayarak bozulmasının önüne geçecek ve firmaların tankları yerine kendilerininkini kullanarak onlara bağlı kalmayacak.

Kırsalda kalkınmayı sağlamak ve şehir ekonomisini canlandırmak üzere tarımsal üretim ile hayvancılık faaliyetlerine önemli destekler veren Büyükşehir Belediyesi, yıllık ortalama 800 bin ton çiğ süt üretimiyle Türkiye'de 3. sırada yer alan Balıkesir çiftçisinin, üretimde daha çok söz sahibi olabilmesi adına çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde yer alan Hayvan Pazarında gerçekleştirilen törenle; Altıeylül, Balya, Bandırma, Bigadiç, Dursunbey, Havran, Kepsut, Karesi, Manyas, İvrindi Sındırgı ve Susurluk'ta faaliyet gösteren köy birlikleri ile kooperatiflere farklı ölçü ve ebatlarda 19 soğutmalı süt tankı teslim edildi. "Sağlıklı Süt" projesi ile bugüne kadar 60 adet süt soğutma tankını üreticiyle buluşturan Büyükşehir, projeyle üreticilerin elini güçlendiriyor. Süt tankları sayesinde hem sütlerin soğutularak daha sağlıklı olması hem de üreticinin eline daha fazla para geçmesi sağlanıyor. Süt tankı kendisine ait olduğu için de bir firmaya bağlı kalmak zorunda olmayan üretici böylelikle daha çok firma ile pazarlık ederek kazancını artırabilecek.

3 milyon 944 bin lira maliyeti olan 19 süt tankının süt üreticilerine bereket getirmesini dileyerek konuşmasına başlayan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz "Basiretli ve iyi yöneterek kendi firmalarımıza, iş yerlerimize hep beraber sahip çıkmamız lazım. Balıkesir'de gücümüz çok yüksek. Kooperatiflerimiz; hayvancılıkla ilgili alımda, satımda, yem de süt satımında kaliteyi takip edip, bizim ürünümüz kaliteli ve şu fiyata veriyoruz diyebilecek noktada. Şehrin ekonomisini hep yukarıya kaldırmamız lazım. Şehir ekonomisi güçlü olunca önümüzde kimse duramaz. Şehrin ekonomisini güçlendirmek, iç ticareti hızlandırmak ve dışarıdan para girişini artırmamız lazım. Bununla ilgili çok çalışma yapıyoruz" dedi.

Üreticiler, firmalara karşı birliklerini koruyacak

Balıkesir'in, Türkiye'nin en güçlü şehri olduğunu dile getiren Başkan Yücel Yılmaz "Ekonomik olarak bizi yavaşlatan sadece kendi bakış açımız, olayları kavrayış şeklimiz ve birbirimize karşı tutumumuz. Az olsun, benim olsun devri bitti, hep beraber hareket etmemiz gerekiyor. İşte bu tanklarda aslında kooperatiflerimizin ilçelerde dönüşmesi. Köylümüz bir araya gelecek, sütünü beraber satacak. Biz, buna destek olacağız. Firmalara karşı kendi birlikteliklerini koruyacaklar. Birliklerimiz bu işi organize edecek. En iyi sütü isteyen firma gelecek, Balıkesir'den sütü yüksek fiyattan alacak. Yaptığımız çalışmaların şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Allah bereketimizi ve nasibimizi artsın" diye konuştu.

Programa, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın yanı sıra; Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Tarım İl Müdürü Erkan Alkan, Altıeylül Belediye Başkan Yardımcısı Fikrettin Kocaman, birlik ve kooperatif başkanları ve üyeleriyle siyasi parti temsilcileri katıldı. - BALIKESİR