Balıkesir\'de 2023 yılında 17 bin 972 kişi istihdam edildi

Ekonomi

Balıkesir İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu'nun 2024 yılının birinci olağan toplantısı Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu'nun başkanlığında gerçekleşti. 2023 yılında yapılan programlar sayesinde toplamda 17 bin 972 kişi istihdam edildiği açıklandı.

Balıkesir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Toplantı Salonunda gerçekleşen toplantıda; istihdam ve mesleki eğitim politikalarının oluşturulması, istihdamı koruyucu, geliştirici ve işsizliği önleyici tedbirler ile uygulanacak aktif işgücü programlarının belirlenmesi, istihdam etkinliklerinin ve mesleki eğitim uygulamalarının izlenmesi ve değerlendirilmesine yönelik çalışmalar ele alındı.

Müdür Balcı, 2023 çalışmalarını anlattı

Balıkesir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Nazım Balcı, toplantıda yaptığı sunumda İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu'nun kararları doğrultusunda oluşturulan eğitim planı çerçevesinde 2023 yılı içerisinde, işbaşı eğitim programlarından 326 kişinin faydalandığını ifade etti. Balcı, ayrıca bu dönem içinde kamu kurumları ile birlikte düzenlenen Toplum Yararına Programlardan 2931 kişinin yararlandığını söyleyerek, daha önce devam eden programlarla birlikte aktif olarak 832 kişinin bu programlarda çalıştığını belirtti. İşkur İl Müdürü Balcı, yapılan çalışmalar sonucu işyeri ziyaretleri, işveren talepleri, işe yerleştirmeler ile iş ve meslek danışmanlığı faaliyetleri hakkında da bilgiler verdi. Balcı, 2023 yılı içerisinde 250 adet eğitim kurumu ve 12 bin 921 adet iş yeri olmak üzere toplamda 13 bin 171 ziyaret gerçekleştirildiğini açıklamalarına ekledi. Balıkesir'de bu dönemde İŞKUR tarafından özel sektörde 17 bin 907 kişi, kamu da ise 65 kişi olmak üzere toplam 17 bin 972 kişinin işe yerleştirildiğini ifade etti. Ayrıca İŞKUR İş ve Meslek Danışmanlarınca 45 bin 987 adet bireysel görüşme, 307 sınıfta toplam 14 bin 32 öğrenciye İş ve Meslek Danışmanlığı faaliyeti kapsamında bilgilendirme sunumu yapıldığı ve 66 grupta toplam bin 332 kişiye iş arama becerileri eğitimleri verildiği de toplantıda verilen bilgiler arasında yer aldı.

"Balıkesir Ekonomisi büyümeye devam ediyor"

2023 yılında İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulunun aldığı kararlar ile Balıkesir'de istihdama önemli katkılar sunulduğunu ve mesleki eğitime yön verildiğini belirten Vali İsmail Ustaoğlu, toplantıda yaptığı değerlendirmede, "Balıkesir istihdama yönelik kurs ve programlar, mesleki eğitimde açılacak ve kapanacak bölüm ve dallar konusunda kararlar alınarak bu kararlar doğrultusunda ilgili kurum ve kuruluşlarca gerekli çalışmalar gerçekleştirilmiştir" şeklinde konuştu.

Vali Ustaoğlu, Balıkesir'in ekonomisinin sürekli büyüdüğünü, işgücü piyasasının geliştiğini, işverenlerin aradığı işgücünü bulma ve yetiştirme konusunda İŞKUR ve tüm sosyal tarafların iş birliği yapması gerektiğini belirterek ilde İŞKUR tarafından yapılan işgücü ihtiyaç analizlerinin de dikkate alınarak mesleki eğitim çalışmalarının devam etmesini söyledi.

İl istihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu'nun 2024 yılı ilk olağan toplantısına Vali İsmail Ustaoğlu, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ebru Kaya Mutlu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mürsel Sabancı, Sivil toplum kuruluşları temsilcileri, ilgili kurum müdürleri ile işçi ve işveren sendikaları temsilcileri katıldı. - BALIKESİR