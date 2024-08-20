Balıkesir'de Bamya Hasadı Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Balıkesir'de Bamya Hasadı Başladı

Balıkesir\'de Bamya Hasadı Başladı

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde yaklaşık 3 bin 900 dekar alanda üretilen bamyanın hasadına başlandı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen alım kampanyası kapsamında Gömeçli üreticilere yaklaşık 10 ton bamya alım garanti edildi. Bamya üretiminde Balıkesir ikinci sırada yer alıyor ve belediye, alacakları bamyayı kurutarak cips haline getirip yurt içi ve yurt dışına pazarlayacak.

20.08.2024 16:17
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Balıkesir'in Gömeç ilçesinde yaklaşık 3 bin 900 dekar alanda üretilen bamyanın hasadına başlandı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesince düzenlenen alım kampanyası kapsamında Gömeçli üreticilerden yaklaşık 10 ton bamya alım garantisinin verildiği bildirildi.

Üreticilerle tarladan bamya toplayan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, yaptığı açıklamada, Balıkesir'in yerli bamya üretiminde Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre ikinci sırada olduğunu söyledi.

İl genelinde 7 bin 338 dekar olan bamya üretiminin yüzde 52'sinin Gömeç ilçesinden karşılandığını belirten Akın, belediye olarak alacakları bamyayı kurutarak cips haline getirip yurt içi ve yurt dışına pazarlayacaklarını anlattı.

Akın, sırasıyla susam, nohut ve fasulye alımını da planladıklarını ifade etti.

Üreticiler ise alım kampanyasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: AA

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Ekonomi, Gömeç, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Balıkesir'de Bamya Hasadı Başladı - Son Dakika

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