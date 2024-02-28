Balıkesir'de İhracat Arttı, İthalat Yükseldi - Son Dakika
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Ekonomi

Balıkesir'de İhracat Arttı, İthalat Yükseldi

Balıkesir\'de İhracat Arttı, İthalat Yükseldi

TÜİK'in açıkladığı verilere göre, Balıkesir'de ocak ayında ihracat yüzde 11,4 artarak 100 milyon 100 bin dolar, ithalat ise yüzde 47,1 artarak 59 milyon 700 bin dolar olarak gerçekleşti. Genel ticaret sistemine göre ise Türkiye genelinde ihracat yüzde 3,5 azalırken, ithalat yüzde 22 oranında düşüş gösterdi.

28.02.2024 11:04
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TÜİK, 2024 Ocak ayı dış ticaret istatistiklerini açıkladı.

Balıkesir'de ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 11,4 artarak 100 milyon 100 bin dolar, ithalat yüzde 47,1 artarak 59 milyon 700 bin dolar olarak gerçekleşti.

Ocak ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 3,5, ithalat yüzde 22 oranında azalma gösterdi. Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret verilerine göre; ihracat 2024 yılı Ocak ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,5 artarak 19 milyar 991 milyon dolar, ithalat yüzde 22 azalarak 26 milyar 218 milyon dolar olarak gerçekleşti. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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