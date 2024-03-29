Balıkesir\'de ihracat ve ithalat Şubat ayında azaldı

Ekonomi

TÜİK, 2024 Şubat ayı dış ticaret istatistiklerini açıkladı. Balıkesir'de ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 14 azalarak 73 milyon 100 bin dolar, ithalat yüzde 9,2'i azalarak 55 milyon 700 bin dolar olarak gerçekleşti.

Şubat ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 14, ithalat yüzde 26,5 oranında azalma gösterdi. Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret verilerine göre; ihracat 2024 yılı Şubat ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14 azalarak 73 milyon 300 milyon dolar, ithalat yüzde 9,2 azalarak 55 milyon 700 bin dolar olarak gerçekleşti.

Ocak-Şubat döneminde ihracat yüzde 8,5 arttı, ithalat yüzde 16 azaldı

Genel ticaret sistemine göre ihracat 2024 yılı Ocak-Şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüz 8,5 artarak 41 milyar 78 milyon dolar, ithalat yüzde 16,0 azalarak 54 milyar 33 milyon dolar olarak gerçekleşti. - BALIKESİR