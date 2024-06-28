Balıkesir'de İhracat Yüzde 19,3 Azaldı

Ekonomi

Balıkesir'de Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 19,3 azalarak 77 milyon dolar, ithalat ise yüzde 16,2 azalarak 70 milyon 900 bin dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye'de Mayıs ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 11,3 arttı, ithalat yüzde 10,4 azaldı. Balıkesir'de Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 19,3 azalarak 77 milyon dolar, ithalat yüzde 16,2 azalarak 70 milyon 900 bin dolar olarak gerçekleşti.

Mayıs ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 11,3 arttı, ithalat yüzde 10,4 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2024 yılı Mayıs ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,3 artarak 24 milyar 66 milyon dolar, ithalat yüzde 10,4 azalarak 30 milyar 568 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ocak-Mayıs döneminde ihracat yüzde 4,5 arttı, ithalat yüzde 9,2 azaldı

Genel ticaret sistemine göre ihracat 2024 yılı Ocak-Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,5 artarak 106 milyar 877 milyon dolar, ithalat yüzde 9,2 azalarak 143 milyar 682 milyon dolar olarak gerçekleştiği açıklandı. - BALIKESİR