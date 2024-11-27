Balıkesir'de Manda Yetiştiriciliği Toplantısı - Son Dakika
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Ekonomi

Balıkesir'de Manda Yetiştiriciliği Toplantısı

Balıkesir\'de Manda Yetiştiriciliği Toplantısı

Balıkesir İl Tarım Müdürü, manda yetiştiricileriyle projeleri görüştü, sorunlar ele alındı.

27.11.2024 16:38
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Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürü Erkan Alkan, Altıeylül ilçesinin Balıklı Mahallesi'nde, manda yetiştiriciliğine katkı sağlayan üreticilerle bir araya geldi. Üreticilerle gerçekleştirilen toplantıda, manda yetiştiriciliğinde uygulanan projeler ve gelecekte uygulanabilecek projeler hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

Balıkesir, Türkiye'nin manda yetiştiriciliğinde önemli bir paya sahip illerinden biri olarak öne çıkıyor. 2015 yılında yaklaşık 750 adet olan manda sayısının, 2023 yılı itibariyle yaklaşık 6000 başa yükseldiği bildirildi. Manda yetiştiriciliği, özellikle kaliteli çiğ süt üretimiyle bölge ekonomisine önemli katkılar sağlıyor. Üretilen manda sütü, katma değeri yüksek ürünlere dönüştürülerek Balıkesir'in coğrafi işaretli manda kaymağı, manda yoğurdu, manda peyniri ve manda ayranı gibi ürünlerin üretimine imkan sağlıyor.

Ziyaret sırasında, İl Müdürü Erkan Alkan, Altıeylül İlçe Müdürü Cemal Günaydın ve Türkiye Manda Yetiştiricileri Birliği Genel Başkanı ve Balıkesir Manda Yetiştiriciler Birliği Başkanı Hakkı Peltek, Balıklı Mahalle'sindeki bir manda işletmesini ziyaret etti. Burada, manda yetiştiriciliği hakkında görüşmeler yapıldı ve üreticilerin sorunları ile çözüm önerileri masaya yatırıldı.

Balıkesir'deki manda yetiştiriciliği hem yerel ekonomiye sağladığı katkılar hem de üretilen ürünlerin yüksek katma değeri ile bölgenin kalkınmasına önemli bir ivme kazandırıyor. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Ekonomi, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Balıkesir'de Manda Yetiştiriciliği Toplantısı - Son Dakika

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