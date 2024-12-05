Balıkesir'de Mantar Üretimi Zirveye Çıkıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Balıkesir'de Mantar Üretimi Zirveye Çıkıyor

Balıkesir\'de Mantar Üretimi Zirveye Çıkıyor

Balıkesir, Shiitake ve Eryngii mantarlarıyla hem sağlık hem de ekonomi açısından dikkat çekiyor.

05.12.2024 12:38
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Balıkesir, son yıllarda tıbbi ve gastronomik değeri yüksek mantar üretimiyle dikkat çekiyor. Bu kapsamda, Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürü Erkan Alkan, şehirde yetiştirilen Shiitake (Lentinula edodes) ve Eryngii (Kral İstiridye) mantarlarının hasadını gerçekleştirdi. İl Müdürü Alkan, hasat sırasında üreticilerle bir araya gelerek, mantar üretiminin bölge ekonomisine katkıları hakkında açıklamalarda bulundu.

Shiitake ve Eryngii Mantarları: Sağlık ve Lezzet Kaynağı

Shiitake ve Eryngii mantarları, özellikle Uzak Doğu mutfağında geniş bir kullanım alanına sahip. Sağlık açısından birçok faydası bulunan bu mantar türleri, yüksek gastronomik değeri ile de öne çıkıyor. Shiitake mantarları, bağışıklık sistemini güçlendiren, antioksidan özelliklere sahip ve kalp sağlığını destekleyen bileşenler içeriyor. Eryngii (Kral İstiridye) mantarları ise tütsülenmiş lezzeti ve etli yapısıyla özellikle et ve deniz ürünleri ile yapılan yemeklerde tercih ediliyor. Tütsülü tatları ve sağlık faydalarıyla bu mantar türleri, hem mutfaklarda hem de sağlık sektöründe önemli bir yer edinmiş durumda.

Balıkesir'de Egzotik Mantar Üretimi Yükseliyor

Balıkesir, tıbbi ve yenilebilir mantar üretiminde önemli bir potansiyele sahip. İl genelinde Shiitake ve Eryngii mantarlarının yanı sıra, Reishi, Aslan Yelesi, Maitake, Hindi Kuyruğu, Sarı İstiridye, Kırmızı İstiridye gibi egzotik mantar türleri de yetiştiriliyor. Ganoderma Lucidium gibi tıbbi mantar türlerinin üretimi de Balıkesir'de yapılıyor. Mantar üretimi, bölgedeki çiftçiler için hem ekonomik bir kazanç kapısı oluşturuyor hem de tarımın çeşitlenmesine katkı sağlıyor. Ayrıca, mantarların tohumları dahil olmak üzere üretimin her aşaması, yerel halk için istihdam imkanı yaratıyor.

Bölge Ekonomisine Katma Değer

Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürü Erkan Alkan, mantar üretiminin bölge ekonomisine sağladığı katkıları vurguladı. Alkan, "Balıkesir'de yetiştirilen egzotik mantarlar, sadece yerel pazarda değil, yurt dışı pazarlarında da talep görmektedir. Bu üretim, çiftçilerimize ek gelir sağlamanın yanı sıra, bölge ekonomisine önemli bir katkı sunmaktadır. Mantar yetiştiriciliği, Balıkesir'in tarım sektörünü çeşitlendiriyor ve bu alanda büyük bir potansiyel barındırıyor" dedi.

Yerli Üreticiler İçin İhracat Fırsatları

Alkan, Balıkesir'de üretilen mantar türlerinin yüksek kaliteli ve sağlıklı olması, bu ürünlerin iç ve dış pazarda talep görmesini sağlıyor. Yerli üreticiler, ürettikleri mantarları sadece Türkiye'de değil, uluslararası pazarlara da ihraç ederek önemli bir ekonomik katkı sağlıyor. Böylece, Balıkesir mantar üretimiyle hem yerel ekonomiyi destekliyor hem de küresel pazarda rekabet gücünü artırıyor. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Gastronomi, Ekonomi, İhracat, Sağlık, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Balıkesir'de Mantar Üretimi Zirveye Çıkıyor - Son Dakika

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