Balıkesir\'de Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Koordinasyon Toplantısı Gerçekleştirildi

Balıkesir Üniversitesi Teknokent ev sahipliğindeki 12. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Koordinasyon Toplantısı Balıkesir'de yapıldı.

İki gün süren toplantının ilk gününde Balıkesir Teknokent Genel Müdürü Fethiye Burcu Aydemir, Balıkesir Teknokent'in tanıtım sunumunu yaparak Balıkesir Teknokent'teki gelişmeler hakkında bilgi verdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürü Muhammed Bilal Macit de açılış programında bir konuşma yaparak, Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürlüğü çatısı altında gerçekleştirilen çalışmalara dikkat çekti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz toplantının açılışında yaptığı konuşmada "Teknoloji üreten ve geliştiren bir Türkiye hedefiyle, Balıkesir'imizi teknoloji şehri yapmak için durmadan çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Vali Ustaoğlu da yaptığı açılış konuşmasında "Milli Teknoloji hamlemizle genç, dinamik ve yenilikçi girişimcilerimiz, Türk gençliğine örnek olmaktadır. Biz gücümüzü gençlerden, onların dinamizminden alıyoruz. Bölgemizde niteliği artıracak tüm adımların takipçisi olacağız." dedi.

Açılış konuşmalarının ardından, Teknoloji Geliştirme Bölgesi uygulamaları kapsamında bilgilendirme sunumları gerçekleştirildi. Ardından yuvarlak masa toplantıları ile özelleştirilmiş konular hakkında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı temsilcilerin tarafından bilgi paylaşımları yapıldı.

Daha sonra Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürü Muhammed Bilal Macit ve Sanayi Bakanlığı Yetkilileri ile toplantıya katılan Teknokent Genel Müdürleri, Balıkesir Üniversitesi Teknokent'inde Ar-Ge faaliyeti gösteren firmaları ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.