Balıkesir ekonomi haberleri | Burhaniye'de zeytinde bereket yılı yaşanıyor - Son Dakika
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Balıkesir ekonomi haberleri | Burhaniye'de zeytinde bereket yılı yaşanıyor

06.10.2022 14:46
Balıkesir ekonomi haberleri | Burhaniye'de zeytinde bereket yılı yaşanıyor

Balıkesir haberler... Türkiye'nin önemli zeytin üretim merkezlerinden Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, yeşil zeytin hasadına başlanırken; rekoltenin yüksek olması bekleniyor.

Türkiye'nin önemli zeytin üretim merkezlerinden Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, yeşil zeytin hasadına başlanırken; rekoltenin yüksek olması bekleniyor. Yörede var yılının yaşandığını anlatan Burhaniye Tariş Müdürü Emrah Öztürk, zeytinyağı fabrikalarının önümüzdeki günlerde çalışmaya başlayacağını söyledi.

Burhaniye'de, geçtiğimiz hafta düşen yağmurlar zeytin üreticisini sevindirirken, yeşil zeytin hasadına da başlandı. Geçen hafta düşen yağmur zeytin üreticilerini hareketlendirdi. Yöredeki fabrikalar da hazırlıklar tamamlanırken, yeşil zeytin elekleri de kurulmaya başlandı. Yörede zeytin bereketi yaşandığını anlatan Burhaniye 76 No'lu Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi Müdürü Emrah Öztürk, "Geçtiğimiz hafta düşen yağmur zeytincileri hareketlendirdi. Zeytin hasadı başladı. Burhaniye yöresinde, geçtiğimiz yıla göre yüzde 50 daha fazla ürün bekliyoruz. Zeytinyağı fabrikaları açılmaya başlandı. Üretici zeytinyağına fiyat bekliyor. İnşallah, bereketli bir sezon bekliyoruz" dedi. Burhaniye' de 3 milyon dolayında zeytin ağacı bulunuyor. - BALIKESİR

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Balıkesir 3. sayfa haberleri... Havran'da zeytin hırsızlığına geçit yok Balıkesir 3. sayfa haberleri... Havran'da zeytin hırsızlığına geçit yok
Kaynak: İHA

Zeytinyağı, Balıkesir, Türkiye, Zeytin, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Balıkesir ekonomi haberleri | Burhaniye'de zeytinde bereket yılı yaşanıyor - Son Dakika

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