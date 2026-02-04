Balıkesir Büyükşehir Belediyesi EMITT yolcusu

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, turizm sektörünün en önemli buluşma noktalarından olan 29. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda (EMITT) yerini alıyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, bu yıl 5-7 Şubat tarihleri arasında 29'uncusu düzenlenecek olan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda ziyaretçilerini ağırlayacak. İstanbul Fuar Merkezi'nde Salon 1'deki 1301 numaralı stantta şehrin gastronomi zenginliklerini ve yöresel ürünlerini tanıtacak olan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, tüm hazırlıklarını tamamladı. Turizm sektörünün uluslararası buluşma noktası olan EMITT Fuarı'nda Balıkesir'in doğal güzellikleri, kültürel mirası, termal kaynakları ve turizm çeşitliliği geniş kitlelere tanıtılacak. Şehrin turizmde marka değerini güçlendirmeyi ve potansiyel ziyaretçi akışını artırmayı hedefleyen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, turizmde sürdürülebilir büyüme hedefiyle en önemli turizm destinasyonlarının başında geliyor. Sektör stratejisini güçlendirmek ve turizm potansiyelini artırmak için 109 ülkeden sektör temsilcilerini buluşturacak olan EMITT Fuarı'nda Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin yanı sıra Ayvalık, Burhaniye, Edremit, Erdek, Gönen, Havran, Manyas ve Marmara belediyeleri de yer alacak. - BALIKESİR