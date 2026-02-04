Balıkesir Büyükşehir Belediyesi EMITT yolcusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi EMITT yolcusu

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi EMITT yolcusu
04.02.2026 10:37  Güncelleme: 10:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 5-7 Şubat tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek 29. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda yer alacak. Fuar kapsamında Balıkesir'in gastronomi zenginlikleri, doğal güzellikleri ve turizm çeşitliliği tanıtılacak.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, turizm sektörünün en önemli buluşma noktalarından olan 29. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda (EMITT) yerini alıyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, bu yıl 5-7 Şubat tarihleri arasında 29'uncusu düzenlenecek olan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda ziyaretçilerini ağırlayacak. İstanbul Fuar Merkezi'nde Salon 1'deki 1301 numaralı stantta şehrin gastronomi zenginliklerini ve yöresel ürünlerini tanıtacak olan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, tüm hazırlıklarını tamamladı. Turizm sektörünün uluslararası buluşma noktası olan EMITT Fuarı'nda Balıkesir'in doğal güzellikleri, kültürel mirası, termal kaynakları ve turizm çeşitliliği geniş kitlelere tanıtılacak. Şehrin turizmde marka değerini güçlendirmeyi ve potansiyel ziyaretçi akışını artırmayı hedefleyen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, turizmde sürdürülebilir büyüme hedefiyle en önemli turizm destinasyonlarının başında geliyor. Sektör stratejisini güçlendirmek ve turizm potansiyelini artırmak için 109 ülkeden sektör temsilcilerini buluşturacak olan EMITT Fuarı'nda Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin yanı sıra Ayvalık, Burhaniye, Edremit, Erdek, Gönen, Havran, Manyas ve Marmara belediyeleri de yer alacak. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Yerel Yönetim, Doğu Akdeniz, Gastronomi, Balıkesir, İstanbul, Ekonomi, Turizm, Kültür, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Balıkesir Büyükşehir Belediyesi EMITT yolcusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Elon Musk’a büyük şok X ofislerine baskın yapıldı, ifade verecek Elon Musk'a büyük şok! X ofislerine baskın yapıldı, ifade verecek
Türkiye’yi ayağa kaldıran vicdansız hemşirenin cezaevi değiştirildi Türkiye'yi ayağa kaldıran vicdansız hemşirenin cezaevi değiştirildi
Hülya Avşar, ünlü ismin oğluna hayran kaldı: Dünyaca ünlü olmaya aday Hülya Avşar, ünlü ismin oğluna hayran kaldı: Dünyaca ünlü olmaya aday
Epstein’in kirli sırrı: Rus istihbaratı için çalıştı, ünlüleri bal tuzağına düşürdü Epstein'in kirli sırrı: Rus istihbaratı için çalıştı, ünlüleri bal tuzağına düşürdü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan’da Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'da
Epstein belgelerinde ismi geçen Fettah Tamince konuştu Epstein belgelerinde ismi geçen Fettah Tamince konuştu

11:59
Duyanlar inanamıyor Kante’nin Fenerbahçe için yaptığı fedakarlığa bakın
Duyanlar inanamıyor! Kante'nin Fenerbahçe için yaptığı fedakarlığa bakın
11:47
Kardeşi gözaltına alınan Dilek İmamoğlu’ndan ilk açıklama
Kardeşi gözaltına alınan Dilek İmamoğlu'ndan ilk açıklama
11:46
Jeffrey Epstein’in ölümünün ardından çekilen fotoğraflar ortaya çıktı
Jeffrey Epstein'in ölümünün ardından çekilen fotoğraflar ortaya çıktı
11:07
Dünya şokta Ünlü yazarın pedofil milyardere attığı mesaj ifşa oldu
Dünya şokta! Ünlü yazarın pedofil milyardere attığı mesaj ifşa oldu
11:04
Saba Tümer’in konuğuna yaptığı uyarı programın önüne geçti: Bana hanım deme
Saba Tümer'in konuğuna yaptığı uyarı programın önüne geçti: Bana hanım deme
10:41
Sadettin Saran’dan Kante transferi için Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür
Sadettin Saran'dan Kante transferi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2026 12:05:46. #7.11#
SON DAKİKA: Balıkesir Büyükşehir Belediyesi EMITT yolcusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.