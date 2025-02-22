Balıkesirli Fırıncıdan Uygun Fiyatlı Ekmek Uygulaması

Ekonomi

Balıkesirli fırıncı 12,5 liralık ekmeği 7,5 liraya satıyor

BALIKESİR - Burhaniye ilçesinde 12 yıldır fırın işletmeciliği yapan Mesut Gözaydın, 200 gram 12,5 liralık ekmeği 7,5 liraya satıyor. Hem de askıda ekmek uygulamasını devam ettiriyor.

Burhaniye Aşağı Çarşı Caddesinde 12 yıldır fırın işletmeciliği yapan 47 yaşındaki Mesut Gözaydın ilk günden itibaren askıda ekmek uygulamasını devem ettirirken, 12,5 liradan satılan ekmeğin fiyatını da 7,5 liraya indirdi. Yeni fiyatı fırının önüne astığı bir afişle duyuran Gözaydın, için meslektaşları da şikayetlere başladı. Yapılan denetimlerde hiç eksiğinin bulunmadığını anlatan Gözaydın, ucuz satmaya devam ettiklerini söyledi. Fırıncı Mesut Gözaydın, "Burhaniye' de yaklaşık 12 senedir fırıncılık yapıyorum. Burada ilk günden beri askıda ekmek uygulaması gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda ekmeğimizi cüzi bir fiyatla satmaya çalışıyoruz. Karları çok az tutup o şekilde satıyoruz. İşyerimizi yeni modernize ettik. Yeni yüzümüzü yeni vizyonumuzu vatandaşlarımızla müşterilerimizle paylaşmak için şu anda ekmeğimizi 7,5 lira yaptık. Herkesle beraber paylaşıyoruz. Fakat bu arada bizim meslektaşlarımız şikayetler ediyor. Sıkıntılarda oluyor. Ama, bunların üstesinden geliyoruz. Resmi kurumlardan denetlemeye geliyorlar. Allah'a çok şükür hiçbir sıkıntımız yok. Ekmek gramajlarımız fazlasıyla mevcut. Belediyemiz kontrol ediyor. İlçe Tarım kontrol ediyor. Herhangi bir sıkıntıya rastlanmıyor. Vatandaş gönül rahatlığı ile ekmeğimizi alabilir" dedi.

Müşterilerden Şeref Güzel de, 5 aydır Burhaniye' de oturduğunu kaydederek, "Geldiğimden beri buradan ekmeğimi alıyorum. Ekmek hem uygun, hem lezzetli. Ekmek, soframızdan eksik olmayan bir gıdamız zaten. Bir de böyle fiyat çekme de olursa, bize yanı emekli inanlar, dar gelirli insanlar için tabi bir daha güzel bir şey oluyor. Çünkü dediğimiz gibi günlük 8 ekmek alan var. 6 ekmek alan var. Bunu aylık bir gidere döktüğünüz zaman çok büyük bir meblağ yapıyor bizim için. Çök güzel. İnşallah yayılır. İnşallah, devam eder. Bu arkadaşlar inşallah öncü olurlar. Bu işin öncüsü olurlar. Vatandaşlar için bizim için çok güzel bir olay" diye konuştu.