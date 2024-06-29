Bandırma ve Erdek Ticaret Odaları, Kyzikos'un turizm potansiyelini değerlendirmek için bir araya geldi - Son Dakika
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Ekonomi

Bandırma ve Erdek Ticaret Odaları, Kyzikos'un turizm potansiyelini değerlendirmek için bir araya geldi

Bandırma Ticaret Odası ve Erdek Ticaret Odası'nın girişimleriyle oluşturulan Kapıdağ Turizmi Geliştirme Komisyonu, Kyzikos'un kültürel ve tarihi zenginliklerini turizme kazandırmak amacıyla bir toplantı düzenledi. Toplantıda, Kyzikos Kazı Başkanı Dr. Ahmet Tercanlıoğlu'nun bilgilendirmeleri ve sektörle ilgili sıkıntı ve taleplerin konuşulmasıyla bölge turizmine yönelik yeni adımlar tartışıldı.

29.06.2024 17:10
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Bandırma Ticaret Odası ve Erdek Ticaret Odası'nın hayata geçirdiği Turizm Geliştirme Komisyonu tarafından düzenlenen toplantıda, Kyzikos özelinde bölgenin kültürel ve tarihi zenginliklerini turizme kazandırmak için bir araya gelindi.

Bandırma Ticaret Odası ve Erdek Ticaret Odası'nın girişimleriyle oluşturulan "Kapıdağ Turizmi Geliştirme Komisyonu" toplantısı, Balıkesir Milletvekili Ali Taylan Öztaylan ve Kyzikos Kazı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Tercanlıoğlu'nun katılımları ile Bandırma Ticaret Odası'nda gerçekleştirildi. Toplantıda Bandırma Ticaret Odası Başkanı Adem Yılmaz ve Erdek Ticaret Odası Başkanı Hüseyin Uz da yer aldı.

Kyzikos Kazı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Tercanlıoğlu, toplantıda kazıların güncel durumu ile ilgili bilgi verdi. Toplantıda ayrıca sektör ile ilgili sıkıntı ve talepler konuşularak, bölge turizmine süreklilik kazandıracak yeni hamleler ile ilgili fikir alışverişleri yapıldı.

Kyzikos Kazıları, Kapıdağ Turizmi Geliştirme Komisyonu'nun yakın takibi altında Kapıdağ turizminin gelişimi açısından önemli bir nokta olarak değerlendiriliyor. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Erdek, Turizm, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bandırma ve Erdek Ticaret Odaları, Kyzikos'un turizm potansiyelini değerlendirmek için bir araya geldi - Son Dakika

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