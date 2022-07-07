Bangladeş ile ticareti artırmanın yollarını aradılar - Son Dakika
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Bangladeş ile ticareti artırmanın yollarını aradılar

07.07.2022 11:14
Bangladeş ile ticareti artırmanın yollarını aradılar

Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, yabancı ülkelerin temsilcilerini ve sivil toplum kuruluşlarını kabul etmeye devam ediyor.

Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, yabancı ülkelerin temsilcilerini ve sivil toplum kuruluşlarını kabul etmeye devam ediyor. Bangladeş ile Denizli arasındaki ticaret potansiyelinin artırılması için düğmeye basıldı.

Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, Bangladeş Halk Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Mosud Mannan ile Bangladeş Büyükelçiliği Ticaret Koordinatörü Kemal Doğan'ı konuk etti. Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Denizli'ye gelen Büyükelçi Mannan, ülkesi ve ticari faaliyetleriyle ilgili bilgiler aktardı; ziyaretlerindeki temasları sayesinde iki ülke arasındaki ticari hacmi en üst seviyeye çıkarmak istediklerini söyledi.

Büyükelçi Mannan'a ziyaretinden dolayı teşekkür eden DTO Başkanı Erdoğan ise, Denizli'nin sektörleri, sanayisi, ticareti ve sosyoekonomik yapısı hakkında bilgilendirip, Denizli Ticaret Odası'ndaki faaliyetleri ile projelerini anlattı. Başkan Erdoğan, ziyaret sonrasında "İki dost ülke arasında ve Bangladeş'in Denizli'miz ile ticari ilişkisini geliştirmek adına, DTO ve Bangladeş Büyükelçiliği olarak neler yapabileceğimizi görüştük: verimli bir görüşme oldu" açıklamasında bulundu.

Ağrı ile Denizli arasındaki dostluk köprüsünü sağlamlaştırdılar

Öte yandan Başkan Erdoğan, Ağrı Valisi Dr. Osman Varol'u makamında ziyaret etti. Ayrıca, Ağrı Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Saim Alpaslan ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi. Başkan Erdoğan, ATSO'yu ziyaretinde Ağrı İl Emniyet Müdürü Nihat Özen ile de görüştü. Sonrasında Gürbulak Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulundu. Ağrı'daki temaslarıyla ilgili bir değerlendirmelerde bulunan Başkan Erdoğan, "Vefa, dostluğun nişanesidir. Vefa gösterenler, yalnız kalmazlar. Oldukça verimli ve güzel bir sohbet oldu. Ağrı'da ülkemizi İran'a bağlayan en önemli geçiş noktamız Gürbulak Sınır Kapımızı da ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldım. İlgilerinden dolayı onlara da teşekkür ederim" dedi.

Başkan Erdoğan, Kızılay'a üye oldu

Denizli'deki sivil toplum kuruluşlarıyla da temaslarını ve istişarelerini aralıksız sürdüren DTO Başkanı Uğur Erdoğan, Türk Kızılay Denizli Şubesi Başkanı Osman Yüceliş ile yönetim kurulunu ağırladı; Türk Kızılay'ına üye oldu. Kızılay ile de ortak projeler gerçekleştirebileceklerini söyledi. - DENİZLİ

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Kaynak: İHA

Togo Cumhuriyeti, Bangladeş, Denizli, Ekonomi, Son Dakika

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