Bankalar bildirim yağdırıyor! Kredi kartlarında yeni dönem bugün resmen başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Bankalar bildirim yağdırıyor! Kredi kartlarında yeni dönem bugün resmen başladı

Geniş Video İzle

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun kararıyla temassız kartlarda şifresiz işlem limiti bugünden itibaren yüzde 100 artışla 1500 lira oldu. Bugün başlayan uygulama bazı bankalar tarafından müşterilerine SMS'lerle bildiriliyor.

01.07.2024 11:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) kararıyla bugünden itibaren kredi kartlarında temassız işlem limiti değiştirildi.

LİMİT 2 YIL SONRA GÜNCELLENDİ

Buna göre en son yapılan değişiklikle 1 Temmuz 2022'de 750 liraya çıkarılan temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti, 2 yıl sonra güncellendi.

YENİ UYGULAMA BUGÜN RESMEN BAŞLADI

Son kararla birlikte işlem limiti bugünden itibaren yüzde 100 artışla 1500 lira oldu. BDKK kararı bankalara nisan ayında gönderdiği kararla bildirmişti.

BANKALAR SMS'LE BİLGİLENDİRME YAPIYOR

Öte yandan temassız işlem limitinin bugün itibarıyla 1500 TL'ye yükseltilmesine ilişkin gelişmeyi bazı bankalar da müşterilerine SMS'lerle bildirmeye başladı.

Bankalar bildirim yağdırıyor! Kredi kartlarında yeni dönem bugün resmen başladı

Bankacılık Düzenleme Ve Denetleme Kurumu, SMS, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bankalar bildirim yağdırıyor! Kredi kartlarında yeni dönem bugün resmen başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • emrah bakansız: ne haber ama sanarsin bedava kredi veriyorlar 5 0 Yanıtla
  • özkan milezoğlu: PARA OLDU PUL 1500 DEĞİL 2500 OLSA NE YAZAR 4 0 Yanıtla

21:25 Bakan Yerlikaya’dan Kayseri açıklaması: 63 hesap ile ilgili soruşturma başlatıldı Bakan Yerlikaya'dan Kayseri açıklaması: 63 hesap ile ilgili soruşturma başlatıldı
21:08 İletişim Başkanı Altun: Provokatif paylaşımlarla ülkemizin huzurunu bozma çabaları amacına ulaşamayacak İletişim Başkanı Altun: Provokatif paylaşımlarla ülkemizin huzurunu bozma çabaları amacına ulaşamayacak
20:00 Hepsinin gözü dönmüş Suriyeli provokatörler, “Hastayım“ diye yalvaran Türk’e bile acımadı Hepsinin gözü dönmüş! Suriyeli provokatörler, "Hastayım" diye yalvaran Türk'e bile acımadı
18:34 Önce Kayseri, ardından Suriye Peki süreci nasıl okumalı, tüm bu olan bitenler tesadüf mü Önce Kayseri, ardından Suriye! Peki süreci nasıl okumalı, tüm bu olan bitenler tesadüf mü?
17:33 Suriye’de tehlikeli provokasyon Türk ordusunun kullandığı binaya girmeye çalışanlar, ateş açılarak uzaklaştırıldı Suriye'de tehlikeli provokasyon! Türk ordusunun kullandığı binaya girmeye çalışanlar, ateş açılarak uzaklaştırıldı
21:48 İstanbul’da ölümlü kazaya karışmışlardı ABD’de Türkiye’ye iadesine ilişkin açılan davada Eylem Tok’un tutukluluğunun devamına karar verildi. İstanbul'da ölümlü kazaya karışmışlardı! ABD'de Türkiye'ye iadesine ilişkin açılan davada Eylem Tok'un tutukluluğunun devamına karar verildi.
21:13 Çağlar Söyüncü Fenerbahçe’de kaldı İşte bonservisine ödenen rakam Çağlar Söyüncü Fenerbahçe'de kaldı! İşte bonservisine ödenen rakam
20:37 İmzaların atılması an meselesi Milli futbolcudan rekor transfer İmzaların atılması an meselesi! Milli futbolcudan rekor transfer
19:04 Michy Batshuayi resmen Galatasaray’da İşte maliyeti Michy Batshuayi resmen Galatasaray'da! İşte maliyeti
17:57 BBP’den Ümit Özdağ’a yanıt: LGBT destekçisi partinin neo-faşist lideri bizim milliyetçiliğimizi anlayamaz BBP'den Ümit Özdağ'a yanıt: LGBT destekçisi partinin neo-faşist lideri bizim milliyetçiliğimizi anlayamaz
17:51 Kasaya girecek para öyle böyle değil Fenerbahçe’ye dev sponsor Kasaya girecek para öyle böyle değil! Fenerbahçe'ye dev sponsor
17:37 Sinan Ateş davası yarın devam edecek Tolgahan Demirbaş, tüm suçlamaları böyle reddetti: Vicdanım rahat Sinan Ateş davası yarın devam edecek! Tolgahan Demirbaş, tüm suçlamaları böyle reddetti: Vicdanım rahat
17:04 Yeni takımı belli gibi Yıldız futbolcu Beşiktaş’a veda etti Yeni takımı belli gibi! Yıldız futbolcu Beşiktaş'a veda etti
16:34 Daltonlar çetesinin milyonlarca lira haraç istediği iş yeri yeniden kurşunlandı Daltonlar çetesinin milyonlarca lira haraç istediği iş yeri yeniden kurşunlandı
15:47 Benzine, motorine ve sigaraya ÖTV zammı geliyor Benzine, motorine ve sigaraya ÖTV zammı geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2024 22:01:32. #1.12#
SON DAKİKA: Bankalar bildirim yağdırıyor! Kredi kartlarında yeni dönem bugün resmen başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement