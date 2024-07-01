Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) kararıyla bugünden itibaren kredi kartlarında temassız işlem limiti değiştirildi.
Buna göre en son yapılan değişiklikle 1 Temmuz 2022'de 750 liraya çıkarılan temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti, 2 yıl sonra güncellendi.
Son kararla birlikte işlem limiti bugünden itibaren yüzde 100 artışla 1500 lira oldu. BDKK kararı bankalara nisan ayında gönderdiği kararla bildirmişti.
Öte yandan temassız işlem limitinin bugün itibarıyla 1500 TL'ye yükseltilmesine ilişkin gelişmeyi bazı bankalar da müşterilerine SMS'lerle bildirmeye başladı.
Son Dakika › Ekonomi › Bankalar bildirim yağdırıyor! Kredi kartlarında yeni dönem bugün resmen başladı - Son Dakika
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