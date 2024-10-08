Kredi kartlarında korkutan rakam! 1 yılda yüzde 39 arttı - Son Dakika
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Ekonomi

Kredi kartlarında korkutan rakam! 1 yılda yüzde 39 arttı

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Türkiye Bankalar Birliği'nin verilerine göre geçtiğimiz yılın ilk 6 ayında bireysel kredi ve kredi kartı borcu nedeniyle yasal takibe girenlerin sayısı 1 milyonu aştı. Böylece yılın ilk 6 ayında yasal takibe alınan kişi sayısı, 2023 yılının ilk altı ayına göre yüzde 39 artış gösterdi.

08.10.2024 14:12  Güncelleme: 14:29
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Ekonomik kriz ve yükselen faizler nedeniyle bankalara borçlanan vatandaşların sayısı giderek artıyor. Türkiye Bankalar Birliğinin paylaştığı verilere göre, kredi ve kredi kartı borçları nededeniyle yasal takibe alınanların sayısı ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yükseldi. 2024 yılının ilk 6 aylık döneminde 899 bin kişi bireysel kredi kartı borcu nedeniyle yasal takibe alındı. Aynı dönem içinde çektikleri kredi borçları nedeniyle yasal takibe alınan kişi sayısı ise 737 bin oldu.

BORCUNU ÖDEYEMEYEN 1 MİLYONDAN FAZLA KİŞİ YASAL TAKİBE GİRDİ

Böylece yılın ilk altı ayında, bir önceki yılın ilk altı ayına göre kredi kartı ve kredi borçları yüzünden yasal takibe giren kişi sayısı yüzde 39 artarak 1 milyon 213 bine ulaştı.

BANKALARIN ALACAĞI YÜZDE 126 ARTTI

Risk Merkezinin Ağustos 2024 verileri ise borçluluk oranlarındaki ciddi artışa dikkat çekti. Buna göre bireysel kredi kartlarını da içeren bireysel kredilerde tasfiye olunacak alacaklar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 126 artarak 96 milyar liraya çıktı.

Türkiye Bankalar Birliği, Ekonomi, 3-sayfa, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kredi kartlarında korkutan rakam! 1 yılda yüzde 39 arttı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kredi kartlarında korkutan rakam! 1 yılda yüzde 39 arttı - Son Dakika
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