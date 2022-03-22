Banvit BRF, arıttığı suyun ortalama yüzde 43'ünü yeniden kazanıyor - Son Dakika

Beyaz et üreticilerinden Banvit BRF, Bandırma ana kampüsünde yer alan "Atık Su Geri Kazanım Tesisi" sayesinde arıttığı suyun ortalama yüzde 43'ünü içme suyu kalitesinde yeniden geri kazanıyor.

Şirket açıklamasına göre, her yıl 22 Mart'ta kutlanan "Dünya Su Günü" nedeniyle doğal kaynakların önemine ve tasarrufa dikkati çeken Banvit BRF, 2021'de bir önceki yıla oranla içilebilir su kalitesinde yeniden kullanıma kazandırdığı su oranını metreküp bazında yüzde 6,5 artırdı. İçme suyu olarak tüketilebilecek yüzde 43'lük oranla yaklaşık 6 bin hanenin bulunduğu, ortalama 24 bin nüfuslu bir yerleşim yerinin yıllık kullanım ve içme suyu geri kazanılmış oluyor.

Dünyanın yüzde 70'i sularla kaplı ancak su rezervlerinin sadece yüzde 0,1'i, kullanım ve tüketim için erişilebilir durumda bulunuyor. Dünya nüfusunun yüzde 40'ını barındıran 80 ülke şimdiden su sıkıntısı çekiyor. Türkiye'nin de su konusunda sınırlı kaynaklara sahip olduğunun bilinciyle Banvit BRF, sürdürülebilirlik çalışmaları ile üretim tesislerinde kullandığı suyu, içme suyu kalitesinde yeniden kullanıma kazandırıyor ve su israfının önüne geçiyor.

2021 yılında piliç eti üretiminde kilogram başına yüzde 8 su tasarrufu

Banvit BRF'nin, doğadaki ayak izini azaltmak üzere eğitimden tasarruf tedbirlerine, enerjiden geri dönüşümlü ambalajlara, hayvan refahından atık yönetimine kadar uzanan farklı alanlarda uygulamaları bulunuyor. Şirket, özellikle su ayak izini azaltmak için uzun yıllardır çalışıyor. Bu kapsamda 2021'de bir önceki yıla oranla piliç eti üretiminde tüm tesisleri toplamında kilogram başına yüzde 8 su tasarrufu sağlamayı başararak sektörün öncü firmalarından biri olarak konumlanıyor. Öte yandan, yaptığı yatırımların bir karşılığı olarak Banvit BRF, tesislerinde kullandığı suyun tamamını arıtıyor ve çevreye daha duyarlı hale getiriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Banvit BRF Üst Yöneticisi (CEO) Tolga Gündüz, su tasarrufuna büyük önem verdiklerini ve bu alanda yatırım yaptıklarını belirtti.

Türkiye'nin önde gelen beyaz et üreticilerinden biri olarak üzerlerindeki sorumluluğun bilinciyle üretim süreçlerini sürdürülebilirlik perspektifinde yeniden düzenlediklerini aktaran Gündüz, şunları kaydetti:

"Bu sayede Bandırma ana kampüsümüzde yer alan atık su geri kazanım tesislerimizde, bugün ortalama 24 bin nüfuslu bir yerleşim biriminin yıllık su ihtiyacını karşılayacak düzeyde su tasarrufu yapabiliyoruz. Geçtiğimiz yıla oranla içme suyu kalitesine dönüştürdüğümüz su oranını yüzde 6,5 artırdık. Yine 2021 yılında metreküp bazında su tüketimini tüm üretim tesislerimiz toplamında ise yüzde 5,71 azalttık. 2025 yılına kadar tüm tesislerimizdeki su kullanımımızı yüzde 13 oranında azaltmayı planlıyoruz. Çocuklarımıza bırakacağımız en değerli mirasımız olan yaşanabilir bir dünya için bugün olduğu gibi bundan sonra da Banvit BRF olarak çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz."