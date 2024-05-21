Bartın Genç İş İnsanları Derneği ve Bartın Genç Girişimciler Kurulu Bartın Üniversitesi Rektörü'nü ziyaret etti - Son Dakika
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Ekonomi

Bartın Genç İş İnsanları Derneği ve Bartın Genç Girişimciler Kurulu Bartın Üniversitesi Rektörü'nü ziyaret etti

Bartın Genç İş İnsanları Derneği ve Bartın Genç Girişimciler Kurulu Bartın Üniversitesi Rektörü\'nü ziyaret etti

Bartın Genç İş İnsanları Derneği (Bartın GİAD) ve Bartın Genç Girişimciler Kurulu (Bartın GGK) üyeleri, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun'u ziyaret etti. Ziyarette, Bartın GİAD ile Bartın Üniversitesi arasında yapılacak ortak çalışmalar ve üniversite-sanayi iş birliği ile istihdamın artırılması konuları ele alındı.

21.05.2024 18:59
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Bartın Genç İş İnsanları Derneği (Bartın GİAD) ile Bartın Genç Girişimciler Kurulu (Bartın GGK) üyeleri, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun'u ziyaret etti.

Rektörlük makamında gerçekleştirilen ziyarette, Bartın Genç İş İnsanları Derneği (Bartın GİAD) ile BARÜ arasında yapılabilecek ortak çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Bartın'da üniversite-sanayi iş birliği ile istihdamın artırılması ve yeni iş fırsatları oluşturulmasına yönelik değerlendirmeler yapıldı.

Görüşmede dernek faaliyetleri hakkında bilgi veren Başkan Hüseyin Alp Akın, BARÜ'nün araştırma-geliştirme ve girişimcilik faaliyetlerine yönelik çalışmalarını ilgiyle takip ettiklerini belirterek Rektör Uzun'a yakın ilgileri dolayısıyla teşekkür etti. Bölgesel gelişim için genç girişimcilerin projelerinin desteklenmesinin önemine değinen Rektör Uzun, "Bartın'dan başlayarak bölgemizin her alanda sürdürülebilir gelişimi için çaba gösteriyoruz. Genç girişimcilerin projelerinin bölgesel dinamiklere göre değerlendirilip desteklenmesini de son derece önemli buluyoruz. Bu noktada öğrencilerimizi girişimcilik için teşvik ediyor, yenilikçi fikirlerini hayata geçirmeleri için destekliyoruz. Çeşitli iş birlikleri ile geliştirilecek projelerin, bölgesel ekonomiye katkı sağlayacağına inanıyor, bu düşüncelerle Bartın Genç İş İnsanları Derneği Başkanı Hüseyin Alp Akın'a ve yönetim kurulu üyelerimize nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum" diye konuştu. - BARTIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Bartın Genç İş İnsanları Derneği ve Bartın Genç Girişimciler Kurulu Bartın Üniversitesi Rektörü'nü ziyaret etti - Son Dakika

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