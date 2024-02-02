BARÜ\'nün projesiyle iğne yapraklı ağaç kozalaklarından katma değeri yüksek ürün elde edilecek

Ekonomi

Bartın Üniversitesinin (BARÜ) TÜBİTAK tarafından desteklenen projesiyle iğne yapraklı ağaç kozalaklarından ilk kez denenecek yöntemle katma değeri yüksek ürün elde edilecek.

Bartın Üniversitesi (BARÜ) Bartın Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayben Kılıç Pekgözlü danışmanlığında, YÖK 100/2000 Doktora bursiyeri Özge Özgürlük'ün yürütücülüğünü yaptığı proje, TÜBİTAK 1002-A Hızlı Destek Programı kapsamında desteklenmeye değer bulundu.

Atık kozalaklar BARÜ'de değerlendirilecek

"Doğal Derin Ötektik Çözücü ile İğne Yapraklı Ağaç Kozalaklarından Lignin Eldesi ve Biyoaktivitelerinin Belirlenmesi" başlıklı proje ile Türkiye'de doğal yayılış gösteren Doğu Karadeniz Göknarı, Toros Sediri, Doğu Ladini ve Fıstık Çamı kozalaklarından ilk kez mikrodalga yöntemiyle lignin elde edilecek. Proje çıktısı olarak elde edilen bu ligninlerin, antioksidan ve antibakteriyel özellikleri incelenecek. Böylece atık bir malzeme olmaktan çıkan lignin artık sürdürülebilir ve yenilenebilir özellikleriyle yeni nesil akıllı malzemeler için önemli bir kaynak olacak.

Proje hakkında bilgi veren Özgürlük, "Doğal kaynakların azalması tüketicileri bu kaynakların rasyonel ve ekonomik kullanma yöntemlerini geliştirerek daha verimli bir şekilde faydalanma yoluna sevk etmiştir. Biz de TÜBİTAK tarafından desteklenmeye hak kazanan projemiz ile yaşam döngüsü açısından önem arz eden ormanlarımızı ve lignoselülozik esaslı hammadde kaynaklarını daha verimli kullanmak amacıyla atık olarak nitelendirilen kozalakların daha iyi değerlendirilmesi için incelemeler gerçekleştireceğiz. Ayrıca bu çalışmayla derin ötektik çözücü kullanarak mikrodalga yöntemiyle ilk kez katma değeri yüksek lignin elde etmiş olacağız" dedi.

"Yerli ve milli imkanlarla sürdürülebilirlik ekseninde çalışıyoruz"

Yüksek katma değerli, yerli ve milli ürün üretiminin stratejik bir öneme sahip olduğu günümüzde yürütülen bu projenin önemine değinen BARÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ise "Proje kültürünün tüm bileşenlerimizce bir pratiğe dönüşmesi için yoğun çalışmalar yürütüyor, desteklenen proje sayımızın her geçen gün artmasıyla gelecek adına daha motive oluyoruz. Yerli ve milli imkanlarla üretilen katma değeri yüksek ürün üretimini amaçlayan bu çalışmanın da kalkınma dinamiklerimize katkı sunacağına yürekten inanıyorum. Bu doğrultuda sürdürebilirlik ekseninde yürüttüğü çalışmaları dolayısıyla Prof. Dr. Ayben Kılıç Pekgözlü ve doktora öğrencimiz Özge Özgürlük'ü tebrik ediyorum. Kurumsal ilerleyişimize sundukları katkı için Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürümüz Prof. Dr. Sabri Gök ile Bartın Orman Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Birsen Durkaya'ya teşekkür ediyorum. Ayrıca bizleri daha iyiye ulaşma noktasında motive ederek destek veren YÖK Başkanımız Prof. Dr. Sayın Erol Özvar'a, YÖK üyelerimize ve bilim temelli kalkınma anlayışıyla bizleri teşvik eden TÜBİTAK Başkanımız Prof. Dr. Sayın Hasan Mandal'a teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı. - BARTIN