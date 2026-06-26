Bartın Üniversitesi'nden Akıllı İlaçlama Sistemi - Son Dakika
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Bartın Üniversitesi'nden Akıllı İlaçlama Sistemi

Bartın Üniversitesi\'nden Akıllı İlaçlama Sistemi
26.06.2026 22:58
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Bartın Üniversitesi, haşere ve sineklere karşı akıllı ilaçlama sistemiyle TÜRKPATENT'ten tescil aldı.

Bartın Üniversitesinde (BARÜ) haşere ve sineklere karşı geliştirilen akıllı ilaçlama sistemi Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından faydalı model tescili almaya hak kazandı.

BARÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünden Prof. Dr. Said Ceyhan ve öğrencisi Furkan Bülbül tarafından geliştirilen Kentlerde Haşere ve Sineklerle Akıllı Mücadele Sistemi, TÜRKPATENT tarafından faydalı model olarak tescillendi. Kentlerde önemli bir sorun olarak öne çıkan haşere ve sineklerle mücadelede otonom, ekonomik ve akıllı bir çözüm sunan buluş, yenilikçi yapısıyla dikkat çekiyor.

Akıllı ilaçlama sistemiyle haşerelere karşı yenilikçi çözüm

BARÜ bünyesinde geliştirilen yenilikçi sistem geleneksel ilaçlama yöntemlerine teknolojiyi entegre ediyor. İnsan faktörünü ve yüksek maliyetleri azaltmayı hedefleyen buluş, nesnelerin interneti (IoT) tabanlı altyapısıyla otonom bir koruma sistemi sunuyor. Sistemde yer alan IoT yazılımı ile mesafe ve seviye sensörleri, ilaçlama sürecine ilişkin kritik verileri anlık olarak takip ediyor. İlaç doluluk seviyesi, kalan kullanım süresi, mekanik arıza ve teknik aksaklıklar gibi bilgiler bulut tabanlı altyapıda depolanarak kullanıcıların erişimine sunuluyor.

Yeni teknolojiyle daha verimli ilaçlama gerçekleştirilebilecek

Akıllı telefon, tablet ve bilgisayarlar üzerinden takip edilebilen sistem sayesinde istasyonlara uzaktan kontrol sağlanabiliyor, sorunlara anında müdahale edilebiliyor. Yüksek basınçlı püskürtme sistemiyle yaklaşık 1000 metrekarelik alanı etkili şekilde ilaçlayabilen akıllı sistemin ilaçlama maliyetlerini azaltması, iş gücü ihtiyacını düşürmesi ve halk sağlığının korunmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

BARÜ'nün bilimsel bilgi ve teknolojiyi toplumsal faydaya dönüştüren projeler üretmeye devam ettiğini belirten Rektör Prof. Dr. Ahmet Akkaya, TÜRKPATENT'ten faydalı model tescili alan buluş dolayısıyla Prof. Dr. Said Ceyhan ve Furkan Bülbül'ü tebrik ederek çalışmanın kullanıcılara hayırlı olmasını diledi. - BARTIN

Kaynak: İHA

Teknoloji, Ekonomi, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bartın Üniversitesi'nden Akıllı İlaçlama Sistemi - Son Dakika

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