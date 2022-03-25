Başarılı başkanlar Mustafakemalpaşa için birlik oldu - Son Dakika
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Başarılı başkanlar Mustafakemalpaşa için birlik oldu

25.03.2022 13:20
Başarılı başkanlar Mustafakemalpaşa için birlik oldu

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, Mustafakemalpaşa'nın daha iyi projelere imza atabilmesi için istişare toplantısında bulundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, Mustafakemalpaşa'nın daha iyi projelere imza atabilmesi için istişare toplantısında bulundu.

Büyükşehir Belediye Alinur Aktaş ve Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, 131 mahalle muhtarı ile çalışmaları kapsayan özel bir buluşma gerçekleştirdi. Muhtarların birçok talebi görüşme sırasında çözüme kavuşturuldu. 131 Mahalle Muhtarı ile istişare toplantısı yapan başkanlar toplam 4 saate yakın bir toplantı gerçekleştirerek toplantıyı tamamladı.

Alinur Aktaş ve Mehmet Kanar toplantı sonrası hız kesmeden esnaf ve Perşembe Pazarı, ziyaretlerinde bulunup ilçe hakkında fikir ve önerileri almaya devam etti. Ziyaretler sırasında Alinur Aktaş ilçenin meşhur tatlarından olan kelle peyniri, irmik helvası gibi birçok ürünün tadına baktı.

İki başarılı Başkan, "Her zaman esnafın, yaşlılarımızın, annelerimizin, teyzelerimizin yanındayız. Bizim makam odalarımız caddelerimiz, bu ziyaretler aramızda ki duvarların kalkması için var. Biz destek için her zaman hazırız. Yeter ki bizlere ulaşın" dedi.

Mustafakemalpaşa halkının en çok dert yandığı konulardan birisi olan altyapı çalışmaları sürerken Ali Nur Aktaş bu çalışmaları yerinde inceledi. Aktaş, "Mustafakemalpaşa halkı biraz daha üzülecek, sabrın sonu selamettir. Sabırlı olmalıyız. Tüm amacımız 50 yıllık esareti ortadan kaldırmak tüm desteğimiz. Az kaldı çalışmalarımızın sonunda hepimiz daha sağlıklı borulardan sular içeceğiz" şeklinde konuştu.

Bir gününü Mustafakemalpaşa'ya ayıran Başkan Alinur Aktaş, açılışlara doymadı. Önce Güllüce Mahallesi'ne kazandırılan çocukların daha iyi şartlarla eğlenip spor yapabilmesi adına Spor Tesisi açılışını yaptı. Ardından Kosova Mahallesi Hizmet Binası Mustafakemalpaşa'nın gözde mahallelerine kazandırıldı. Açılış konuşmalarında Mustafakemalpaşa'nın bir turizm devi olabileceğine değinen Alinur Aktaş, "Tümbüldek Kaplıcaları, Suuçtu Şelalesi ve tüm gözde noktalarının dev projeler ile Mustafakemalpaşa'nın güzelleşeceği günler yakında" şeklinde konuştu.

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, "Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a ziyaretinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Bursa'nın incisi Mustafakemalpaşa'mıza destekleri yatırımları için çok teşekkür ediyorum. Projelerimiz yatırımlarımız devam ediyor" açıklamasında bulundu. - BURSA

Başarılı başkanlar Mustafakemalpaşa için birlik oldu
Başarılı başkanlar Mustafakemalpaşa için birlik oldu
Başarılı başkanlar Mustafakemalpaşa için birlik oldu
Başarılı başkanlar Mustafakemalpaşa için birlik oldu

YORUMLAR
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Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 4,3 şiddetinde sarsıntı yaşandı Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 4,3 şiddetinde sarsıntı yaşandı

Mustafakemalpaşa, Mehmet Kanar, Bursa, Esnaf, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Başarılı başkanlar Mustafakemalpaşa için birlik oldu - Son Dakika


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