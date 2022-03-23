Başiskele'de marketler denetlendi - Son Dakika
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Başiskele'de marketler denetlendi

23.03.2022 12:35
Başiskele'de marketler denetlendi

Başiskele'de fahiş fiyat ve stokçulukla mücadele kapsamında market ve iş yerlerinde denetim yapıldı.

Başiskele'de fahiş fiyat ve stokçulukla mücadele kapsamında market ve iş yerlerinde denetim yapıldı.

Başiskele Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Kocaeli İl Ticaret Müdürlüğü ekipleriyle birlikte özellikle sıvı yağ satışları konusunda vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine denetimlerini sıklaştırdı. İlçedeki zincir marketler başta olmak üzere tüm marketleri denetleyen ekipler, hem ürünlerin depolardaki stok durumunu hem de etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark olup olmadığını kontrol etti. Ayrıca denetimlerde ürünlerin son kullanma tarihleri de denetlendi. Yapılan denetimler neticesinde haksız kazanç elde eden ve stokçuluk yapan işletmeler hakkında tutanak tutuldu.

Başiskele Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri; marketlerdeki fahiş fiyat ve stokçuluk denetimlerinin yanı sıra ilçe genelinde faaliyet gösteren fırın, pastane ve unlu mamul üreten işletmeler de gramaj, fiyat tarifesi, ruhsat ve hijyen denetimleri de yaptı. Fırınlarda ekmeklerin gramajı ile fiyat karşılaştırması yapan ekipler, işletme sahiplerine ve çalışanlara bilgiler verdi. İmalathanelerde sağlık ve hijyen kurallarına uyulup uyulmadığını kontrol eden ekipler, ürünlerin son kullanma tarihlerini de detaylı şekilde inceledi. - KOCAELİ

Başiskele'de marketler denetlendi
Başiskele'de marketler denetlendi

YORUMLAR
500
Fahiş fiyat ve stokçuluk denetimleri sürüyor Fahiş fiyat ve stokçuluk denetimleri sürüyor

Zabıta Müdürlüğü, Başiskele, Kocaeli, Market, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Başiskele'de marketler denetlendi - Son Dakika


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