Bursa\'nın Turizm Potansiyeli Artacak

Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Turizm Platformu iş birliği ile Bursa Tarihi Çarşı ve Hanlar Birliği ev sahipliğinde düzenlenen Bursa Turizm Platformu Toplantısı'na katılan Başkan Bozbey, Bursa'nın turizm potansiyelinin hak ettiği noktaya taşınabilmesi için kent yöneticileri ve diğer paydaşlara önemli sorumluluklar düştüğünü ifade etti.

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Turizm Platformu iş birliği ile kentin turizm potansiyelini artırmak ve turizmden hak ettiği payı alabilmesini sağlamak amacıyla Bursa Turizm Platformu Toplantısı gerçekleştirildi. Bursa Tarihi Çarşı Hanlar Birliği'nin ev sahipliğinde gerçekleşen program Kozahan Takçakapı'daki geleneksel çarşı duasıyla başladı. İç Kozahan'da düzenlenen kahvaltı ile devam eden programa, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in yanı sıra Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Türkiye Tarihi Hanlar ve Çarşılar Federasyonu Başkanı Muhsin Özyıldırım, Bursa Tarihi Çarşı ve Hanlar Birliği Başkanı İsa Altıkardeş, Bursa Turizm Platformu Koordinatörü ve TÜRSAB Güney Marmara BTK Başkanı Murat Saraçoğlu, Bursa Büyükşehir Belediyesi genel sekreter yardımcıları ve çarşı esnafı katıldı.

Kentin kültürel mirasının korunması ve yaşatılmasının önemine dikkat çeken Başkan Bozbey, Bursa'nın çok değer kaybettiğini ve turizme yönelik algının değişmesi gerektiğini söyledi. Kentte Bursa'yı andıran bir fotoğraf karesinin oluşturulması gerektiğini belirten Başkan Mustafa Bozbey, "Atmosferin değişmesi gerekiyor. Önce çevremizi sonra da mekanlarımızı iyileştirmeliyiz. Altyapı ve üstyapı yatırımlarımızı da bu dönüşüme dahil etmeliyiz. Sadece günü kurtarmakla meşgul oluyoruz. Fakat geleceği yakalamalı ve yönlendirmeliyiz. O zaman hem Bursa'ya daha fazla turist gelecek hem de şehirde daha çok zaman geçirecektir" diye konuştu.

"Hanlar Bölgesi'ni dünyanın sayılı tarihi bölgelerinden biri haline getirebiliriz"

Bursa'nın kalbi niteliğini taşıyan Hanlar Bölgesi'nin korunamaması halinde hoş olmayan sonuçlarla karşı karşıya kalınabileceğinin altını çizen Başkan Bozbey, " Sayın Valimiz Erol Ayyıldız'ın önderliğinde çarşı yönetimleri ve esnaflarımızla ortak bir kent kararı oluşturmamız gerekiyor. Her hanın kendine özgü bir yapısı ve kültürü var. Bu nedenle han yönetimlerinin karar süreçlerinde söz sahibi olması son derece önemli. Han esnaflarının da bu kültürü temsil edecek donanıma sahip olmaları gerekiyor. Aksi halde Hanlar Bölgesi kimliğini yitirme tehlikesiyle karşı karşıya kalacaktır" dedi. Bazı bölgelerde hanlara giriş yollarının kapandığını, bazı esnafların ise tarihi yapıların üzerine asarak ürün teşhir ettiğini söyleyen Başkan Bozbey, "Bu görüntüler kent turizmine zarar veriyor. Dünyanın turizm açısından öne çıkan kentlerinin hiçbirinde böyle manzaralara rastlamıyoruz. Batılı turistleri bu tarz uygulamalarla kentimize çekemeyiz. Bursa'nın turizm gelirini artırmak istiyorsak bilimsel verilere dayalı şekilde hareket ederek dünyadaki iyi örnekleri esas alan projeler geliştirmeliyiz. Kentimiz 8.500 yıllık kültürel birikime sahip. Turist gelmiyorsa veya gelen turist konaklama yapmıyorsa kendimizi iyi tanıtamıyor ve turistler için doğru ortamı oluşturamıyoruz demektir. Doğru adımlar atmak zorundayız. Arkadaşlarımız bir yılı aşkın süredir çok ciddi çalışmalar yürütüyor, birçok rapor hazırlandı ve artık uygulamaya geçme vakti. Bölge esnafımızı da süreçlere dahil ederek Hanlar Bölgesi'ni dünyanın sayılı tarihi bölgelerinden biri haline getirebiliriz" dedi.

"Kentin turizm geleceğini birlikte şekillendireceğiz"

Bursa'nın turizm potansiyelini artırmak adına kararlı olduklarını vurgulayan Başkan Mustafa Bozbey, "Biz Büyükşehir Belediyesi olarak taşın altına sadece elimizi değil gövdemizi koyduk. Bursa'yı sokaklarında birçok farklı ülkeden turistlerin gezdiği, keyifli ve kaliteli zaman geçirdiği bir kent haline getireceğiz. Şimdi 1.4 olan geceleme süresini de önce 2 sonra da 3 geceye çıkarmayı hedefliyoruz. Kentimizin Hanlar Bölgesi gibi tarihi ve kültürel değerlerini yaşama adapte edip turizme kazandıracağız. Reçetemiz acı fakat durumu değiştirmek bizlerin elinde. Bursa'nın turizm geleceğini birlikte şekillendireceğiz" şeklinde konuştu.

Türkiye Tarihi Hanlar ve Çarşılar Federasyonu Başkanı Muhsin Özyıldırım, tarihi çarşı ve hanların kentlerin vitrini olduğunu belirterek Hanlar Bölgesi'nin fiziki yapıdan idare ve etkinliklere kadar hep birlikte yönetilmesi gerektiğini söyledi. Bu gibi çarşılarda hem kamunun hem de özel girişimin bulunduğunu dile getiren Özyıldırım, bu iki grubun her daim birlikte hareket etmeleri gerektiğini belirtti. Bursa Tarihi Çarşı ve Hanlar Birliği Başkanı İsa Altıkardeş ise başta Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey olmak üzere Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'ni yaşatmak ve turizmdeki etkinliğini geliştirmek amacıyla proje üreten ve emek veren tüm kurumlara teşekkür etti. - BURSA