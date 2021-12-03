Üye Girişi
Başkan Bozdoğan: "2022'de evsel katı atık ücreti almayacağız" - Son Dakika

Başkan Bozdoğan: "2022'de evsel katı atık ücreti almayacağız"

03.12.2021 10:17
Başkan Bozdoğan: "2022'de evsel katı atık ücreti almayacağız"

Mersin'in Tarsus ilçe Belediyesi, Aralık ayı olağan meclis toplantısında vatandaşlardan evsel katı atık ücretinin alınmaması için ilk adımı attı.

Mersin'in Tarsus ilçe Belediyesi, Aralık ayı olağan meclis toplantısında vatandaşlardan evsel katı atık ücretinin alınmaması için ilk adımı attı. Tarsus Belediye Başkanı Dr. Haluk Bozdoğan, "Ekonomik politikaların vatandaşlarımızı çıkmaza soktuğu bugünlerde halkımızı düşünerek 2022 yılında evsel katı atık ücretini almayacağız" dedi.

Tarsus Belediye Meclisi 2021 yılı 12. birleşimin 1. oturumunu Belediye Başkanı Dr. Haluk Bozdoğan başkanlığında gerçekleştirdi. Meclis Toplantısı açılış, yoklama, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Müdürlüklerden ve komisyonlardan gelen evrakların görüşülmesi ve karara bağlanması ile devam eden meclis toplantısında gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. Görüşülen maddeler arasında su faturalarına yansıyan evsel katı atık ücretlerinin 2022 yılında alınmamasına yönelik teklif görüşüldü. Belediye Başkanı Dr. Haluk Bozdoğan, "Gerek pandemi gerekse son zamanlarda ekonomik dalgalanmalar ve ardından gelen zamlar halkımızı zora düşürmüştür. Çıkmaza giren halkımızı düşünerek su faturalarından alınıp ilçe belediyelerine ödenen 17 milyon 230 bin 36 TL'ye tekamül eden evsel atık ücretini almayacağız" dedi.

Teklif, Plan Bütçe ile temizlik, sağlık ve çevre komisyonlarına oy birliğiyle sevk edildi.

Meclisin devamında üniversiteyi yeni kazanan öğrencilere eğitim desteğinin yayılması konusu görüşüldü ve bu kapsamda 4 yılık üniversite kazanan öğrencilere bin 500 TL, 2 yıllık kazanan öğrencilere ise 750 TL eğitimde desteğinde bulunması oy birliğiyle kabul edildi.

Toplantının dilek ve temenni bölümünde ise Tarsus Belediye başkanı Dr. Haluk Bozdoğan, kendisine karşı yapılan iddialara yanıt verdi. Geçen günlerde kendisiyle ilgili çıkan Kıbrıs'ta kumar borcu olduğu yönündeki iddialara cevap veren Bozdoğan, "33 yıllık meslek hayatımda ismimi gece doktoruna çıkaran şey kumar değildi. Gece yarılarına hatta sabahın ilk ışıklarına kadar hasta bakan, muayenehanesi adeta bir hastaneye dönüşmüş birisi için ülke değiştirip, kumar onamaya gidecek kadar zamanı olduğunu söylemek yalancı gazetecilere yakışır ancak. Elimde ve ekrana görmüş olduğunuz belgeler devletimizin birimlerinden alınmış, yaşamım boyunca hiçbir ülkeye yurtdışı giriş ve çıkışımın olmadığını gösterir belgelerdir" diye konuştu. - MERSİN

Başkan Bozdoğan: 2022'de evsel katı atık ücreti almayacağız
Başkan Bozdoğan: 2022'de evsel katı atık ücreti almayacağız

Haluk Bozdoğan, Bozdoğan, Mersin, Tarsus, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Başkan Bozdoğan: '2022'de evsel katı atık ücreti almayacağız' - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Esra Erol'da dram sürüyor: Zihinsel engelli Fatma yine evli adama kaçtı, bu kez saçlarını da kazıttı! 11:14 Esra Erol'da dram sürüyor: Zihinsel engelli Fatma yine evli adama kaçtı, bu kez saçlarını da kazıttı!
Yükselişi devam eden altının gram fiyatı 782 liradan işlem görüyor 11:09 Yükselişi devam eden altının gram fiyatı 782 liradan işlem görüyor Yükselişi devam eden dolar 13,72'den işlem görüyor 11:05 Yükselişi devam eden dolar 13,72'den işlem görüyor Son Dakika: Bilgi almak için TÜİK'e giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu içeri alınmadı 11:01 Son Dakika: Bilgi almak için TÜİK'e giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu içeri alınmadı Kira artış oranı belli oldu! En fazla yüzde 17,71 10:49 Kira artış oranı belli oldu! En fazla yüzde 17,71 Beyaz TV sunucusu Tahir Sarıkaya gözaltına alındı 09:57 Beyaz TV sunucusu Tahir Sarıkaya gözaltına alındı Camdaki Kız'da bir ihanet daha! Nalan, Adil ve Cana'yı yakaladı 09:36 Camdaki Kız'da bir ihanet daha! Nalan, Adil ve Cana'yı yakaladı Merkez Bankası dolara 1 milyar dolarlık müdahale ettiği ortaya çıktı! 08:48 Merkez Bankası dolara 1 milyar dolarlık müdahale ettiği ortaya çıktı!

Son Dakika Haberleri
11:14 Son dakika ekonomi haberleri! Ekonomi dünyasının güncel gelişmeleri
11:13 Esra Erol'da dram sürüyor: Zihinsel engelli Fatma yine evli adama kaçtı, bu kez saçlarını da kazıttı!
11:08 Yükselişi devam eden altının gram fiyatı 782 liradan işlem görüyor
11:06 Son dakika: Kılıçdaroğlu TÜİK'e alınmadı! Gerekçe randevusu yok!
11:04 Yükselişi devam eden dolar 13,72'den işlem görüyor
11:01 Balık altınla yarışıyor! Mezgitin kilosu 50 lira oldu!
11:01 Son Dakika! Eski Turizm Bakanı, AK Parti Danışmanı Güldal Akşit hayatını kaybetti
10:58 Kasım ayında fiyat artışı en fazla olan ürün "patlıcan", en çok düşen ise "karnabahar" oldu
10:52 Son dakika magazin haberleri
10:50 Arkadaşlarının cesedini motosikletle dolaştırdılar! Bu kadar vefa fazla!
Erdoğan imzaladı! Dost ve müttefik ülkelere yardım limiti 50 milyon lira oldu Erdoğan imzaladı! Dost ve müttefik ülkelere yardım limiti 50 milyon lira oldu         
11:17
Son dakika ekonomi haberleri! Ekonomi dünyasının güncel gelişmeleri Son dakika ekonomi haberleri! Ekonomi dünyasının güncel gelişmeleri         
11:14
Son dakika: Kılıçdaroğlu TÜİK'e alınmadı! Gerekçe randevusu yok! Son dakika: Kılıçdaroğlu TÜİK'e alınmadı! Gerekçe randevusu yok!         
11:06
Balık altınla yarışıyor! Mezgitin kilosu 50 lira oldu! Balık altınla yarışıyor! Mezgitin kilosu 50 lira oldu!         
11:01
El Salvador'da askeri uçak düştü! Savunma Bakanı'nın oğlu da dahil 3 kişi hayatını kaybetti El Salvador'da askeri uçak düştü! Savunma Bakanı'nın oğlu da dahil 3 kişi hayatını kaybetti         
10:50
Son dakika: Kasım ayında enflasyon yüzde 3,51 arttı, yıllık enflasyon ise yüzde 21,31 oldu Son dakika: Kasım ayında enflasyon yüzde 3,51 arttı, yıllık enflasyon ise yüzde 21,31 oldu         
10:08
Avustralya, besin zincirine tehdit oluşturduğu gerekçesiyle 6 milyon kediyi öldürmeyi planlıyor Avustralya, besin zincirine tehdit oluşturduğu gerekçesiyle 6 milyon kediyi öldürmeyi planlıyor         
09:40
BAE ile ilişkiler yumuşadı, üç yıldır tutuklu olan Öztürk serbest bırakıldı! BAE ile ilişkiler yumuşadı, üç yıldır tutuklu olan Öztürk serbest bırakıldı!         
08:54
DEVA Partisi'nden Metin Gürcan kararı: Hukuki destek vereceğiz! DEVA Partisi'nden Metin Gürcan kararı: Hukuki destek vereceğiz!         
08:24
Evinin banyosunda kanlar içinde bulunan genç kız yaşamını yitirdi Evinin banyosunda kanlar içinde bulunan genç kız yaşamını yitirdi         
07:56
Şarkıcı Alişan, Seksenler dizisinin kadrosuna dahil oluyor Şarkıcı Alişan, Seksenler dizisinin kadrosuna dahil oluyor         
07:55
Sağlıkçıların isyanı sonuç verdi! Hekimlerden sonra diğer sağlık çalışanlarına da zam geliyor Sağlıkçıların isyanı sonuç verdi! Hekimlerden sonra diğer sağlık çalışanlarına da zam geliyor         
07:21
Elon Musk kanıt göstererek açıkladı: Bilgisayar oyununun içindeyiz Elon Musk kanıt göstererek açıkladı: Bilgisayar oyununun içindeyiz         
18:17
Son Dakika! Suriye Parlamentosu'nun Hatay açıklamasına Dışişleri'nden tepki: Hadsizlik Son Dakika! Suriye Parlamentosu'nun Hatay açıklamasına Dışişleri'nden tepki: Hadsizlik         
18:17
Mağdur kadının sözleri herkesi şaşkına çevirdi: Param gitseydi de Cüneyt gitmeseydi Mağdur kadının sözleri herkesi şaşkına çevirdi: Param gitseydi de Cüneyt gitmeseydi         
16:44
Son dakika: Zincir marketlerin zam talebi reddedildi! Plastik poşetler 2022'de de 25 kuruştan satılacak! Son dakika: Zincir marketlerin zam talebi reddedildi! Plastik poşetler 2022'de de 25 kuruştan satılacak!         
15:23
Tiryakilere kötü haber! Sigaraya 2 TL zam geldi, yeni fiyatlar yarından itibaren geçerli Tiryakilere kötü haber! Sigaraya 2 TL zam geldi, yeni fiyatlar yarından itibaren geçerli         
14:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2021 11:25:35. #1.12#
SON DAKİKA: Başkan Bozdoğan: "2022'de evsel katı atık ücreti almayacağız" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement