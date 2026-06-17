Kayseri'den 11 firma İSO 500'de - Son Dakika
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Kayseri'den 11 firma İSO 500'de

Kayseri\'den 11 firma İSO 500\'de
17.06.2026 14:09  Güncelleme: 14:11
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) açıkladığı 'Türkiye'nin İlk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu' araştırmasında yer alma başarısı gösteren 11 Kayseri firmasını tebrik ederek, "Kayseri'miz üretimiyle, ihracatıyla ve girişimci ruhuyla...

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) açıkladığı 'Türkiye'nin İlk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu' araştırmasında yer alma başarısı gösteren 11 Kayseri firmasını tebrik ederek, "Kayseri'miz üretimiyle, ihracatıyla ve girişimci ruhuyla Türkiye ekonomisine güç vermeye devam ediyor" dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından açıklanan 'Türkiye'nin İlk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu' araştırmasında yer alan 11 Kayseri firmasını kutladı.

Üretim, istihdam ve ihracattaki başarılarıyla Kayseri'nin ekonomisine ve Türkiye'nin kalkınmasına önemli katkılar sunan firmaların elde ettiği başarının gurur verici olduğunu belirten Başkan Büyükkılıç, Kayseri'nin sanayi alanındaki güçlü konumunu her geçen yıl daha da pekiştirdiğini ifade etti.

Kayseri'nin çalışkan sanayicileri, yatırımcıları ve girişimcileri sayesinde Türkiye'nin üretim merkezlerinden biri olmayı sürdürdüğünü vurgulayan Büyükkılıç, "İSO'nun açıkladığı Türkiye'nin İlk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde 11 firmamızın yer alması, şehrimizin üretim kapasitesinin, rekabet gücünün ve ekonomik potansiyelinin önemli bir göstergesidir. Küresel ekonomide yaşanan zorluklara rağmen üretmeye, istihdam sağlamaya ve ihracat yapmaya devam eden firmalarımızla gurur duyuyoruz" diye konuştu.

Kayseri'nin sanayi ve ticaretteki başarı hikayesinin birlik, beraberlik ve güçlü iş birliği anlayışıyla yazıldığını dile getiren Başkan Büyükkılıç, "Şehrimizin ve ülkemizin ekonomisine değer katan, üretimleriyle Türkiye'nin kalkınma yolculuğuna katkı sağlayan tüm firmalarımızı, sanayicilerimizi ve çalışanlarımızı gönülden tebrik ediyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettiği gibi; Türkiye'nin üreten eli, düşünen beyni Kayseri'dir. Firmalarımızın başarılarının artarak devam etmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan Büyükkılıç, Kayseri'nin üretim, yatırım ve istihdam odaklı büyümesini sürdüreceğini belirterek, yerel yönetimler olarak sanayi ve ticaretin gelişimine katkı sağlayacak her türlü çalışmayı desteklemeye devam edeceklerini sözlerine ekledi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Kayseri'den 11 firma İSO 500'de - Son Dakika

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