Başkan Çavuşoğlu, Hometex 2024 Fuarı'nda Denizlili tekstilcileri destekledi - Son Dakika
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Ekonomi

Başkan Çavuşoğlu, Hometex 2024 Fuarı'nda Denizlili tekstilcileri destekledi

Başkan Çavuşoğlu, Hometex 2024 Fuarı\'nda Denizlili tekstilcileri destekledi

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Hometex 2024 Ev Tekstili Fuarı'na katılarak Denizlili tekstilcileri yalnız bırakmadı. Başkan Çavuşoğlu, Denizli firmalarına destek olmak için yanlarında olduklarını belirtti.

22.05.2024 10:10  Güncelleme: 10:12
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Dünyanın en önemli tekstil fuarları arasında bulunan Hometex 2024 Fuarı'na katılarak Denizlili tekstilcileri yalnız bırakmayan Başkan Çavuşoğlu, "Üreten, istihdam oluşturan herkesle beraber daha güzel bir Denizli'yi inşa edeceğiz " dedi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, İstanbul'da Ev tekstili sektöründe dünyanın en büyük fuarları arasında yer alan Hometex 2024 Ev Tekstili Fuarı'na katılarak Denizlili tekstilcileri yalnız bırakmadı. Fuara katılan 100'ün üzerinde Denizlili firmayı tek tek ziyaret ederek, fuarın başarılı geçmesini dileyen Başkan Çavuşoğlu burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Denizlili firmalara destek olmak için yanlarında olduklarını kaydetti. Başkan Çavuşoğlu, "Yüzden fazla firmamız burada, onlarla beraber üreten, iç piyasaya ve ihracat yapan firmalarımıza, dostlarımıza, Denizli iş dünyasına omuz verelim istedik. Herkesle beraber güzel bir yolculuğa çıktık. Umarım bu yolculukta da üreten, istihdam oluşturan herkesle beraber daha güzel bir Denizli'yi inşa edeceğiz. Tüm katılımcılara güzel bir fuar diliyorum, hayırlı işleri olsun" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Bülent Nuri Çavuşoğlu, Denizli, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Başkan Çavuşoğlu, Hometex 2024 Fuarı'nda Denizlili tekstilcileri destekledi - Son Dakika

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