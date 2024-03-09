Manisa Büyükşehir Belediyesi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Buluşması düzenledi

Ekonomi

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla moderatörlüğünü sanatçı İpek Tuzcuoğlu'nun üstlendiği ve konuşmacı olarak sinema ve tiyatro sanatçısı, Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Politikaları Kurulu Üyesi Hülya Koçyiğit ile AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu'nun katıldığı "8 Mart Dünya Kadınlar Günü Buluşması" düzenlendi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, yeni dönemde kadınlara yönelik yapılacak proje ve çalışmalarla ilgili önemli detaylar paylaştı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kültür Merkezi Lale Salonu'nda "8 Mart Dünya Kadınlar Günü Buluşması" programı düzenledi. Programa Manisa Valisi Enver Ünlü, MHP TBMM Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Manisa CBÜ Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar, Milli Eğitim Müdürü Mehmet Uğurelli, İş-Kur il Müdürü Günseli Tufan, Cumhur İttifakı Şehzadeler Belediye Başkan Adayı Yavuz Kurt, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

"Kadınların başarıları gurur ve ilham kaynağıdır"

Buluşmada bir konuşma gerçekleştiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "Toplum bir zincirse, bu zincirin en güçlü halkasını şüphesiz kadınlar oluşturmaktadır. Bu güzel günde, tüm kadınların bu anlamlı gününü kutlamak ve kadın hakları konusundaki farkındalığı artırmak için bir araya gelmemizin önemli olduğuna inanıyorum. Ailenin temel taşı olmasının yanı sıra kadınlar, eğitimde, sanatta, bilimde, sağlıkta, siyasette, sporda ve daha birçok alanda büyük başarılara imza atmışlardır. Pek çok alanda kadınlarımızın gösterdiği başarılar, hepimiz için gurur ve ilham kaynağıdır" dedi.

"Kadınların ve çocukların huzurunu ilk sırada tuttuk"

Kadınların her alanda daha etkin, katılımcı ve söz sahibi olması için Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak üzerlerine düşeni fazlasıyla yerine getirmenin gayreti içinde olduklarını ifade eden Başkan Ergün, "Projelerimizi hazırlarken her zaman bu anlayışla hareket ettik. 3 dönemdir büyük onur ve mutlulukla hizmet ettiğim güzel şehrimiz Manisa'da, kadınların ve çocukların huzurunu ve mutluluğunu ilk sırada tuttuk. Kadınların spor yapabilecekleri alanların sayısını arttırdık. Meslek sahibi olmaları ve ilgi duydukları alanlarda kendilerini geliştirebilmeleri düşüncesiyle MASMEK kurslarımızı hayata geçirdik. Bu kurslarımızda, 2 bin kursiyerimize 53 öğretmenimizle hizmet veriyoruz. MASMEK kurs faaliyetlerimizi ilimiz genelinde yaygınlaştırıp daha fazla sayıda Manisalı kadına kurs vermeyi planlıyoruz. 'Haydi Kadınlar Manisa'ya' projemizle kadınlara şehrimizin güzelliklerini yakından görme imkanını sunuyoruz" diye konuştu.

Kadın Emeği Destekleme Merkezi geliyor

Kadın kooperatifleri iş birliğiyle ürettikleri projelerle çiftçi kadınlara yönelik desteklerle önemli adımlar attıklarını da ifade eden Başkan Ergün, 19 kadın kooperatifine makine ve ekipman desteği sağladıklarını hatırlattı. Başkan Ergün, yeni dönemde de kadınlara yönelik hizmet ve projelerin devam edeceğini vurgulayan Başkan Ergün, "Yeni dönemde, Eski Otogar ve Perşembe Pazarının bulunduğu alana yapmayı planladığımız Atatürk Kültür Merkezi projemizin içerisinde 'Kadın Emeği Destekleme Merkezi' yapacağız. Daha güçlü kadınlar, daha etkin bir sosyal ve ekonomik yaşam hedefi ile yola çıkan Kadın Emeği Destekleme Merkezi'mizde; kadınlar, eğitim salonlarında çeşitli branşlarda verilecek olan kurslarla becerilerini geliştirecek; sürekli ve geçici sergi alanlarında ürünlerini sergileyecekler. Ev ekonomilerine katkıda bulunmak isteyen girişimci kadınların yerel yönetim ve tüketiciler ile ilişkilerini kolaylaştıracak olan bu merkezimiz; kadınları sergi alanları ve el emeği satış noktalarında tüketicilerle buluşturacak. Batı Kışla'nın taşınması sonrasında o bölgede hayata geçireceğimiz 100. Yıl Millet Parkı projemizle de kadın girişimcilere yerler tahsis edeceğimiz Açık Atölye ve Çalışma Alanları, Lezzet Sokağı, El Emekleri Çarşısı, Anne Yemekleri Sokağı yer alacak. Bu sayede hem kadın girişimcilere kendi işyerlerini kurma fırsatı sağlayacağız hem de kadın istihdamına katkıda bulunacağız" diye konuştu.

Kadın Emeğini Değerlendirme Merkezi

Kadınlar için bir diğer projelerinin de Kadın Emeğini Değerlendirme Merkezi olduğunu belirten Başkan Ergün, "Laleli Konut ve Yaşam Alanı Projemizin içinde Kadın Emeğini Değerlendirme Merkezi olacak. Bu merkezlerimizi bütün ilçelerimizde yaygınlaştıracağız. İlk etapta Salihli, Turgutlu ve Akhisar'da bölgesel olarak hizmet vermek üzere bu merkezlerimizden açacağız. Değerli vakitlerinizi almadan Manisalı kadınlara yönelik yaptığımız çalışmalar ve yeni dönemde hayata geçirmeyi planladığımız projelerimizi de bu şekilde özetlemek istedim. 'Türkiye'nin gücü, kadınların gücüdür. Küresel sorunların çözümünde de, aktif olabilecek bir potansiyele sahibiz. İklim krizinden sosyal meselelere kadar dünya; her alanda kadın zekasına, sezgisine muhtaçtır' diyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve 'Unutmayınız ki, kadınlar kadar güçlüyüz, kadınlar kadar insanız, kadınlar kadar medeniyiz' diyen Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin öncülüğünde kurulan Cumhur İttifakı'nın temsilcileri olarak değerli liderlerimizin izinde hareket ettiğimizi vurgulamak istiyorum" dedi.

Yenişehirlioğlu, Koçyiğit ve Tuzcuoğlu Manisalılarla buluştu

Yapılan konuşmaların ardından moderatörlüğünü sanatçı İpek Tuzcuoğlu'nun üstlendiği ve konuşmacı olarak sinema ve tiyatro sanatçısı, Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Politikaları Kurulu Üyesi Hülya Koçyiğit ile AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu'nun katıldığı "Dünya Kadınlar Günü Buluşması" programı kapsamında konuşmacılar konuklara ve dinleyicilere seslendi. Programın sonunda ise konuşmacılar kendilerine yöneltilen soruları yanıtlayarak dinleyicileri aydınlattı. - MANİSA