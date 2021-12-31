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Dış ticaret açığı Kasım ayında yüzde 6,9 arttı - Son Dakika

Dış ticaret açığı Kasım ayında yüzde 6,9 arttı

31.12.2021 23:59
Dış ticaret açığı Kasım ayında yüzde 6,9 arttı

Kasım ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,9 artarak 5 milyar 54 milyon dolardan, 5 milyar 402 milyon dolara yükseldi.

Kasım ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,9 artarak 5 milyar 54 milyon dolardan, 5 milyar 402 milyon dolara yükseldi. Kasım ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 33,7, ithalat yüzde 27,3 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 Kasım ayı Dış Ticaret İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre, Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2021 yılı Kasım ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33,7 artarak 21 milyar 506 milyon dolar, ithalat yüzde 27,3 artarak 26 milyar 908 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ocak-Kasım döneminde ihracat yüzde 33,8, ithalat yüzde 23,0 arttı

Genel ticaret sistemine göre ihracat 2021 yılı Ocak-Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 33,8 artarak 203 milyar 94 milyon dolar, ithalat yüzde 23,0 artarak 242 milyar 443 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Kasım ayında enerji ürünleri ve altın hariç ihracat yüzde 27,0, ithalat yüzde 26,1 arttı

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, 2021 Kasım ayında yüzde 27,0 artarak 15 milyar 667 milyon dolardan, 19 milyar 898 milyon dolara yükseldi.

Kasım ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat yüzde 26,1 artarak 16 milyar 35 milyon dolardan, 20 milyar 213 milyon dolara yükseldi.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı Kasım ayında 315 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi yüzde 26,5 artarak 40 milyar 111 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 98,4 oldu.

Dış ticaret açığı Kasım ayında yüzde 6,9 arttı

Kasım ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,9 artarak 5 milyar 54 milyon dolardan, 5 milyar 402 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2020 Kasım ayında yüzde 76,1 iken, 2021 Kasım ayında yüzde 79,9'a yükseldi.

Dış ticaret açığı Ocak-Kasım döneminde yüzde 13,2 azaldı

Ocak-Kasım döneminde dış ticaret açığı yüzde 13,2 azalarak 45 milyar 329 milyon dolardan, 39 milyar 350 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2020 Ocak-Kasım döneminde yüzde 77,0 iken, 2021 yılının aynı döneminde yüzde 83,8'e yükseldi.

Kasım ayında imalat sanayinin toplam ihracattaki payı yüzde 94,0 oldu

Ekonomik faaliyetlere göre ihracatta, 2021 Kasım ayında imalat sanayinin payı yüzde 94,0, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3,6, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,7 oldu.

Ocak-Kasım döneminde ekonomik faaliyetlere göre ihracatta imalat sanayinin payı yüzde 94,6, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3,1, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,8 oldu.

Kasım ayında ara mallarının toplam ithalattaki payı yüzde 79,4 oldu

Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta, 2021 Kasım ayında ara mallarının payı yüzde 79,4, sermaye mallarının payı yüzde 12,0 ve tüketim mallarının payı yüzde 8,4 oldu.

İthalatta, 2021 Ocak-Kasım döneminde ara mallarının payı yüzde 77,2, sermaye mallarının payı yüzde 13,3 ve tüketim mallarının payı yüzde 9,4 oldu.

Kasım ayında en fazla ihracat yapılan ülke Almanya oldu

Kasım ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 1 milyar 759 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 479 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 1 milyar 373 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 215 milyon dolar ile Irak, 1 milyar 124 milyon dolar ile İtalya takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 32,3'ünü oluşturdu.

Ocak-Kasım döneminde ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 17 milyar 545 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 13 milyar 208 milyon dolar ile ABD, 12 milyar 372 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 10 milyar 324 milyon dolar ile İtalya ve 9 milyar 970 milyon dolar ile Irak takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 31,2'sini oluşturdu.

İthalatta ilk sırayı Çin aldı

İthalatta Çin ilk sırayı aldı. Kasım ayında Çin'den yapılan ithalat 3 milyar 38 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 2 milyar 964 milyon dolar ile Rusya, 1 milyar 866 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 189 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 123 milyon dolar ile İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 37,8'ini oluşturdu.

Ocak-Kasım döneminde ithalatta ilk sırayı Çin aldı. Çin'den yapılan ithalat 29 milyar 100 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 25 milyar 576 milyon dolar ile Rusya, 19 milyar 742 milyon dolar ile Almanya, 11 milyar 704 milyon dolar ile ABD, 10 milyar 429 milyon dolar ile İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 39,8'ini oluşturdu.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat yüzde 1,2 arttı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2021 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre ihracat yüzde 1,2, ithalat yüzde 13,2 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2021 yılı Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 29,4, ithalat yüzde 24,0 arttı.

Yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatı içindeki payı yüzde 3,2 oldu

Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.4 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayi ürünlerini kapsamaktadır. Kasım ayında ISIC Rev.4'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 94,0'dır. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 3,2'dir. Ocak-Kasım döneminde ISIC Rev.4'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 94,6'dır. Ocak-Kasım döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 3,0'dır.

Kasım ayında imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 71,7'dir. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 11,3'tür. Ocak-Kasım döneminde imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 76,7'dir. Ocak-Kasım döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 12,5'tir.

Özel ticaret sistemine göre ihracat 2021 yılı Kasım ayında 20 milyar 368 milyon dolar oldu

Özel ticaret sistemine göre, 2021 yılı Kasım ayında, ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33,1 artarak 20 milyar 368 milyon dolar, ithalat yüzde 30,3 artarak 25 milyar 892 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Kasım ayında dış ticaret açığı yüzde 21,2 artarak 4 milyar 560 milyon dolardan, 5 milyar 524 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2020 Kasım ayında yüzde 77,0 iken, 2021 Kasım ayında yüzde 78,7'ye yükseldi.

İhracat 2021 yılı Ocak-Kasım döneminde 192 milyar 585 milyon dolar oldu

Özel ticaret sistemine göre ihracat, 2021 yılı Ocak-Kasım döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 34,0 artarak 192 milyar 585 milyon dolar, ithalat yüzde 23,7 artarak 233 milyar 236 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ocak-Kasım döneminde dış ticaret açığı yüzde 9,2 azalarak 44 milyar 752 milyon dolardan, 40 milyar 651 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2020 Ocak-Kasım döneminde yüzde 76,3 iken, 2021 yılının aynı döneminde yüzde 82,6'ya yükseldi. - İSTANBUL

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Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Dış ticaret açığı Kasım ayında yüzde 6,9 arttı - Son Dakika Ekonomi


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